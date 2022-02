Che tempo che fa, questa sera spazio alla guerra in Ucraina: gli ospiti

Domenica 27 febbraio, a partire dalle 20 su Rai3, un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Questa sera gran parte della puntata sarà dedicata alla guerra in Ucraina.

Gli ospiti

Sui profili social del programma è stato annunciato che la puntata si occuperà quasi interamente della drammatica situzione in Ucraina e delle conseguenze mondiali di questo conflitto. Interverranno personalità importanti, giornalisti e inviati. Tra gli ospiti il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio per fare un'analisi della situazione, di come l'Italia la sta affrontando e per tracciare possibili scenari. "Questa sera, dato l'andamento degli avvenimenti internazionali, Che tempo che fa ovviamente cambierà la sua scaletta" fa sapere Fazio in un video su Twitter, spiegando ancora: "Ci occuperemo nella nostra puntata di quello che sta accadendo in Ucraina. Avremo collegamenti con la zona di guerra, cercheremo attraverso i nostri ospiti di dare un minimo ordine ai nostri pensieri e seguiremo naturalmente gli avvenimenti mano a mano che si presenteranno".

Il tavolo

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Mago Forest, Orietta Berti, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e altri ospiti.