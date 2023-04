Che Tempo Che Fa, Pani: “Mina è praticamente in lockdown da 25 anni, ma non si annoia di certo”

Quando esce un album di Mina è sempre un evento. Un evento che si è ripetuto qualche giorno fa con un disco, “Ti amo come un pazzo” che riporta ai fan la voce magica della cantante impegnata in un album di canzoni d’amore, alcune reinterpretate, altre inedite. A raccontare qualcosa in più del lavoro, ma anche della vita della madre che manca dalla tv ormai da decenni è il figlio produttore Massimiliano Pani, ospite di Fabio Fazio nella puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 23 aprile.

“’Ti amo come un pazzo’ è un disco diverso da tutto quello che c’è in giro”- dice Massimiliano Pani -“Sono tante canzoni d’amore diverse, il cui filo conduttore è la voce dell’interprete.”

Una voce inconfondibile e unica, quella di Mina, che in un brano ha scelto di condividere il suo talento con quello di un giovanissimo autore, Blanco nel brano “Un briciolo d’allegria”.

Fabio Fazio nota che dire delle scelte di Mina (come quella di duettare con Blanco) che siano sorprendenti, è ormai quasi ovvio, visto che la sua cifra è essere sorprendente, un aspetto dell’artista confermato dal figlio: “Sì, ma è anche vero che lei ha sempre prestato la sua voce agli autori nuovi, il pezzo era carino e ha deciso di farlo. Penso che la sua forza in questi anni sia anche che ha sempre trovato qualcosa di nuovo, per risultare contemporanea senza però tradire mai se stessa nè il pubblico della prima ora.”

E infatti Mina è in qualche modo un mistero: lontana dalle scene da decenni, nel momento in cui sforna un nuovo lavoro, questo finisce direttamente al primo posto in classifica. Secondo Pani:

“E’ perchè probabilmente è ciò che propone che veramente interessa. Un artista che non fa tv, promozione, concerti da 45 anni eppure oggi è prima in classifica, è qualcosa che ha un valore sociologico secondo me”.

E d’altronde, le scelte coraggiose di Mina hanno creato intorno al personaggio un alone che, unito allo spessore artistico indiscutibile, l’hanno resa a tutt’oggi un personaggio iconico. Il suo segreto, secondo il figlio, non risiede solo nell’incredibile voce.

“La sua forza non è solo la voce ma la testa. Non reggi 60 anni di carriera a questi livelli solo per la voce, che è uno strumento che sicuramente c’è, ma lei ha capito anche tante cose prima degli altri. Ha fatto delle scelte coraggiose, quasi incomprensibili, perché vede le cose un attimo prima degli altri che poi è quello che fanno i veri fuoriclasse”.

E mentre il suo talento continua a parlare per lei, la cantante continua la sua vita ritirata: si è liberata di tutti i premi, racconta il figlio perché:“Lei non ha mai amato il feticismo, però ha una collezione di Novella Bella importante.”

Non le piace rivedersi, nemmeno per caso nei vecchi filmati:“Mina non si riguarda mai,nonostante spesso si ritrova davanti alle sue immagini in tv, e la sua reazione è:’basta!’”

E quando Fazio chiede a Pani come passa oggi le giornate la madre, lui risponde:

“Lei è curiosissima, legge molto, ascolta moltissima musica. Ha una vivacità intellettuale invidiabile, che è una cosa che l’ha sempre contraddistinta. Non si annoia. E’ praticamente in lockdown da 25 anni, ma lei sta bene così.”