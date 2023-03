Che Tempo Che Fa: quando Frida degli Abba conquistò l’Australia grazie ai Cugini di Campagna

Tra gli ospiti della puntata di domenica 5 marzo di Che Tempo Che Fa, si distinguono per simpatia i Cugini di Campagna. Il loro ingresso in studio è una reunion a sorpresa con Claudio Baglioni, il cantante che, nel programma Rai “Anima Mia” riportò, a fine anni ’90 in auge il brano e anche la band che lo aveva lanciato nel, già allora lontano, 1973.

Dopo aver espresso la loro gratitudine a Baglioni omaggiandolo di un prosciutto, il gruppo si ritaglia uno spazio per far ascoltare al pubblico la canzone che ha segnato, poche settimane fa, la loro prima partecipazione al Festival di Sanremo: Lettera 22.

Ma c’è ovviamente spazio anche per una chiacchierata e qualche gustoso aneddoto di una lunga e scintillante carriera, raccontato dal quartetto a Fabio Fazio.

E non si può parlare con in Cugini di Campagna senza parlare, ancora, di Anima Mia. Il loro brano iconico, quest’anno compie mezzo secolo e la band svela sulla loro canzone più amata un aneddoto che stupirà il pubblico.

"O contate o cantate"

“Anima Mia compie 50 anni perché è del 1973 e la cabala è micidiale: il nostro primo Sanremo è stato il 73esimo”. Riflette Ivano Michetti, per poi raccontare, invitato da Fazio, di quella volta che gli Abba gli chiesero il permesso di interpretare Anima Mia. In particolare fu Frida, in procinto di tentare un disco da solista e un tour, a chiamare i fratelli Michetti che, ovviamente, rimasero all’inizio un po’ perplessi.

“Ci telefonò dicendo: ‘Devo andare a conquistare l’Australia, posso usare Anima Mia?” racconta Ivano. “ Io gli dissi: ma tu sei svedese,non so se verrà bene un adattamento”. E invece, andò a finire come diceva lei, che conquistò l’Australia con Anima Mia. Siamo stati molto contenti, anche se in Australia noi non ci siamo arrivati”.

Anche sono non sono arrivati in Oceania, “Anima Mia” è stato per i Cugini di Campagna il biglietto di sola andata per il viaggio più lungo e bello della loro vita. Racconta ancora Ivano:

“ A un certo punto nostro padre ci disse: ‘o cantate o contate”. Che tradotto vuol dire: 'se volete cantare vi ci dovete mantenere, da soli', perché noi all’epoca invece andavamo a fare serate, ma poi tornavamo a casa a mangiare, perché soldi ancora non entravano. Mio padre di mestiere faceva i blocchetti di tufo, e noi abbiamo detto: ‘va bene, però prima di mollare e metterci a lavorare, finiamo una canzone nostra’. Lui disse: 'vi do sei mesi di tempo: o guadagnate con la musica o altrimenti andate a lavorare. E in quei mesi arrivò, per fortuna, Anima Mia.”