Che Tempo Che Fa, Rossana moglie di Lelio Luttazzi: “Ha lasciato una grande eredità d’amore”

La prima ospite di Fabio Fazio nella puntata di domenica 23 aprile di “Che Tempo Che Fa” è Rossana Luttazzi, la moglie di Lelio Luttazzi, ospite perché in questi giorni, e per la precisione il 27 aprile cade il centenario della nascita del grande musicista.

Tra le tante iniziative legate a questa celebrazione, c’è la pubblicazione di un cd ‘per tirare fuori della musica meno conosciuta di Luttazzi’.

Per ricordare al pubblico un personaggio che ha così profondamente segnato la storia della musica e dello spettacolo, anche televisivo, in Italia, Fabio Fazio propone un mashup di spezzoni di varietà e altri programmi storici, a iniziare da Hit Parade in cui il musicista fu protagonista.

Rossana e Lelio Luttazzi hanno condiviso 36 anni di vita. Si sono incontrati all’inizio del 1975 e da quel momento non si sono più lasciati e sono stati legati da un rapporto che la moglie definisce ‘simbiotico’.

Dopo aver visto le immagine che ritraevano i grandi successi tv di Luttazzi, la moglie sottolinea che la memoria di questo artista non è affatto sopita anzi, anche le nuove generazioni le testimoniano l’ammirazione per lui.

“Mi commuove sempre l’affetto che riscontro intorno a lui. Ha lasciato una grande eredità di amore Lelio, ci sono musicisti che mi sono ancora vicini, che lo ricordano in continuazione, personaggi come Bollani o Rita Marcotulli e tanti altri. Ma incontro anche tanti giovani che magari lo hanno conosciuto tramite filmati d’epoca e hanno nei confronti di Lelio un amore, una simpatia che mi commuove. Vuol dire che, oltre al suo lavoro artistico, è arrivata al pubblico la sua umiltà, il suo volare basso, la simpatia e ha lasciato una grande eredità”.

Il 28 aprile esce il libro in cui Rossana Luttazzi racconta la storia d’amore con il marito, in cui c’è tenerezza, amore, ma anche dolore e disperazione. Si intitola: “Una storia d’amore e lucida follia” in cui la donna racconta le cose belle, ma anche i momenti difficili, come quando il Maestro è mancato.

“Per me è stato molto tragico, non mi era mai venuto in mente che sarei potuta rimanere senza Lelio, per me è stato tragico ed è stato l’inizio di una nuova terapia. Sarei davvero contenta se anche una sola persona troverà utile leggere queste pagine”.