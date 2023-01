Che Tempo che fa, la rivelazione sulla scena ‘hot’ di Sabrina Ferilli con Luca Zingaretti

Sabrina Ferilli è tra gli ospiti di domenica 29 gennaio di Che tempo che fa. Invitata insieme a Carlo Cracco per parlare della seconda stagione di Dinner Club, è proprio lei che serve il piatto più succulento della serata.

Nel corso delle riprese del format infatti, è uscito fuori dal passato un divertente aneddoto che ha legato in un momento piuttosto imbarazzante, l’attrice romana e un altro concorrente vip di Dinner Club, ovvero Luca Zingaretti.

Il senso pratico di Sabrina Ferilli

I due erano impegnati, ormai molti anni fa, sul set del film Vite Strozzate di Ricky Tognazzi. Lui era uno strozzino, lei la donna imprigionata nei debiti con lui. Il copione prevedeva un scena ‘hot’, ma come spesso succede sui set, l’imbarazzo stava rallentando la lavorazione del film. Entrambi gli attori erano giovani e fingere superando l’imbarazzo non era affatto facile.

In particolare, ad essere in difficoltà era Luca Zingaretti. C’è voluto il senso pratico e il carattere diretto di Sabrina Ferilli, per prendere in mano la situazione e sbloccare lo stallo. E’ bastato spronare il collega, sottolineando che non si poteva perdere tutto quel tempo e accompagnandolo e guidandolo nel superare ogni esitazione e portare così a casa la scena e liberando, finalmente, tutta la troupe.

Ma Sabrina Ferilli, che ha portato questo aneddoto così saporito nel salotto di Fabio Fazio, è anche in grado di regalare anche gustosi piatti a chi può provare la sua cucina, anche al detto di un esperto come chef Carlo Cracco. E infatti l’attrice romana è particolarmente orgogliosa della sua abilità culinaria, sottolineata anche dalla vittoria nel format di Prime a cui ha partecipato. E’ stata lei infatti, la trionfatrice della prima edizione, e in questa seconda ha incrociato le padelle con altri colleghi del mondo dello spettacolo, sempre puntando alla vittoria. Una sfida particolarmente accesa pare sia stata quella a colpi di ajo e ojo con Marco Giallini, ma secondo Carlo Cracco, anche in quel caso l’abilità della Ferilli ha prevalso.

Un riconoscimento di cui l’attrice romana pare particolarmente soddisfatta.