Che Tempo Che Fa, Sofia Goggia: “Non potrei vivere senza la velocità”

Una delle più grandi atlete italiane, la più veloce sciatrice del mondo è ospite di Che Tempo Che Fa domenica 26 marzo.

“Ogni tanto quando sono nel giusto mood mi capita di cantare nella mia testa mentre scio: Adriano Celentano, la Vanoni, musica anni ’70-’80 prevalentemente. In realtà però io non so cantare, canto solo l’inno quando vinco”.

“Cioè sempre” aggiunge, senza allontanarsi molto dalla realtà Fazio che poi lancia il video che sintetizza alcune delle grandi imprese dell’azzurra.

“Vorrei essere un’atleta migliore”

Eppure una delle più grandi sciatrici della storia non è proprio soddisfatta da se stessa e dice, incredibilmente: “E’ da una vita che lo faccio, ma non mi sento ancora di essere la sciatrice che vorrei. Vorrei migliorare la tecnica, ora ho 30 anni, entro nel mio ultimo quadriennio”.

In vista delle Olimpiadi di Cortina, dunque, possiamo ancora puntare su di lei che, d’altro spiega chiaramente che, se scende in pista, non è mai e poi mai solo per partecipare, come vorrebbe il motto di De Coubertain.

“L’importante è partecipare?” dice Sofia Goggia. “Non è proprio il mio motto. L’importante è dare tutto quello che hai. Vincere anche è molto importante ma quello non dipende solo da te”.

E poi, stimolata da Fabio Fazio l’ospite di Che Tempo Che Fa racconta un episodio piuttosto incredibile, ma che dice tanto, ancora una volta, della determinazione della nostra sciatrice.

“Durante l’anestesia, io mi sono riposata, mi sono anche sentita rigenerata dopo”. Si parla dell’ anestesia legata all’ operazione seguita all’incidente del 17 dicembre, quando si è rotta la mano a Saint Moritz, è arrivata a Milano e si è operata, poi è stata invitata a casa di Giorgio Armani, è tornata quindi a Saint Moritz e il giorno dopo ha gareggiato e, naturalmente, ha vinto la gara.

Come si sa, purtroppo, nonostante i tantissimi successi, gli infortuni, anche gravi, hanno costellato l’intera carriera di Sofia Goggia, che però si è sempre rialzata e ha dimostrato di essere più forte anche della sfortuna. “Riesco a fare cose difficili”, ammette lei. “E poi però riesco a complicarmi le cose facili in giornate che dovrebbero andare lisce. Ed è per questo che dico che vorrei essere un’atleta migliore”. Dice l’atleta.

Ma che cos’è la velocità per una che sfreccia sulla neve a velocità impensabili per quasi tutto il resto del genere umano?

“Senza la velocità non vivrei: è una condizione in cui mi trovo bene. Non sono bravissima a crearla da zero, ma quando supero determinate velocità penso di essere abbastanza brava”.

Finalmente, quindi, ammette di essere brava, ma i tifosi italiani (e del resto del mondo) lo sapevano già!