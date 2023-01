Che tempo che fa, stasera puntata speciale dedicata a Gianluca Vialli

Questa sera, domenica 8 gennaio, a partire dalle 20 su Rai 3, un nuovo appuntamento con Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. Uno speciale dedicato a Gianluca Vialli, scomparso il 6 gennaio a 58 anni.

Una puntata per ricordare il grande campione con alcune delle interviste rilasciate proprio nel programma di Fazio negli ultimi anni. Che tempo che fa ricorda Gianluca Vialli è lo speciale di Rai Cultura con alcuni passaggi delle lunghe chiacchierate tra l'ex calciatore e il conduttore.

Nella seconda parte della puntata l'immancabile momento del Tavolo, dove oltre a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck ci saranno Nino Frassica, Gigi Marzullo, Massimo Lopez, Tullio Solenghi e altri ospiti.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 8 gennaio 2023)

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda oggi, domenica 8 gennaio su Rai 3, a partire dalle 20. Il programma è inoltre sulla piattaforma RaiPlay, sia on demand che in live streaming.