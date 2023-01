Che tempo che fa, Vincenzo De Luca e la 'profezia' di Crozza realizzata: “Mi candiderò per l’eternità”

Sembra che Crozza ci abbia azzeccato. In una delle più esilaranti gag in cui si è calato nei panni del vulcanico Vincenzo De Luca presidente della regione Campania gli aveva fatto dire che ormai il territorio gli spettava per usucapione.

E nella puntata di domenica 29 gennaio di Che tempo che fa sembra arrivare una conferma dal diretto interessato.

Vincenzo De Luca, chi voterà alle primarie

Ospite del salotto domenicale di Fabio Fazio, De Luca, sollecitato dal conduttore annuncia: “Mi ricandiderò alla prossima tornata elettorale”, ma non solo perché il governatore campano ha una visione ben più ampia della propria esperienza politica: “Posso senz’altro già dirvi che mi candiderò per l’eternità, o almeno finchè la salute me lo permetterà”. Campani e italiani tutti sono dunque avvisati.

D’altronde la passione civile di De Luca non sembra spegnersi con gli anni, anzi. Bastava sentire come in occasione dell’intervista con Fazio si è opposto all’ipotesi di salari differenziali per gli insegnanti a seconda della regione di residenza, sottolineando invece la necessità di un generale aumento dei salari troppo magri dei lavoratori della scuola.

Nel corso dell’ospitata da Fazio è arrivato anche il nome che De Luca voterà per le prossime primarie PdL’endorsement del governatore della Campania è andato a Paolo Bonaccini, sul quale non può mancare una notazione spiccatamente deluchiana: "A Bonaccini farei solo una raccomandazione estetica: farsi una spuntatina alla barba, di togliersi la pochette dalla tasca della giacca e gli occhiali... quelli non sono occhiali a goccia, sono una parabola per le onde gravitazionali."