Che Tempo Che Fa, Virginia Raffaele: “Il mio primo ruolo drammatico”

Arriva ospite domenica 21 maggio a Che Tempo Che Fa, Virginia Raffaele, introdotta parlando del nuovo film in cui interpreta un insolito, per lei, ruolo drammatico. L’attrice romana però, nonostante questa premessa, entra in studio con il suo abituale sorriso e la sua irriducibile verve, per poi ammettere: “Si mi sono sperimentata in un ruolo drammatico”.

Una nuova sfida, per un’artista molto versatile che pochi giorni fa ha vinto anche il prestigioso Premio Duse dedicato alle migliori produzioni teatrali: “Si, per il mio spettacolo, è stato un onore. Non me lo aspettavo, è un riconoscimento teatrale veramente importante”.

Parte poi l’omaggio con il video celebrativo lanciato da Fazio con il montaggio di tanti momenti della carriera di Virginia Raffaele: dal teatro, al cinema, alla tv.

Virginia Raffaele racconta di aver molto apprezzato l’intervista precedente della trasmissione, che ha visto protagonista Marco Bellocchio e ha ammesso di emozionarsi al cospetto di grandi registi. Racconta così, per esempio, il suo provino con Sorrentino per “Noi”.“Poi non mi ha preso, ma è stato molto bello, molto intenso. Sono arrivata con i miei vestiti, ho avvicinato la signora della produzione un pò in ansia le ho chiesto: ‘mi chiami un po’ prima’, e invece lui era già dietro me!” Ma non è il solo mostro sacro del cinema italiano incontrato da Virginia Raffaele, che svela anche il divertente episodio di quando si ritrovò a cenare con Nanni Moretti.

“Ho cenato con Nanni Moretti, eravamo da Giovanni Veronesi, io ero tesissima. A un certo punto mi è preso un crampo e mi sono un attimo stirata, davanti a lui, che mi ha chiesto un pò sconcertato: ‘Ma cosa stai facendo?’ Insomma, una serata catastrofica…”

Confida poi il cruccio di non essere mai stata messa sulla Settimana Enigmistica e Fazio le fa una sorpresa: le assicura che a breve arriverà una copertina con lei. Altro cruccio, a cui rimedia prontamente il conduttore: l’intervista con Gigi Marzullo, che per la Raffaele è ancora un'esperienza da provare.

Detto fatto. Il giornalista della notte alta entra allora in studio pronto per sottoporre alle sue domande l’attrice e inizia con l’iconico invito: 'si faccia una domanda e si dia una risposta'. Un po’ in difficoltà, ecco la risposta: “Virginia, perché ti metti nei guai così? E mi rispondo: perchè poi c'è Fazio che mi salva.”

Arriva poi una seconda domanda, ancora più astrusa della prima, a cui è complicato rispondere e infine, l’immancabile:”La vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?” E la Raffaele se la cava abbastanza bene, buttandola sempre 'in caciara' e riempiendo di allegria lo studio Rai.

Si passa poi a parlare del nuovo film “Denti di squalo”. "Io sono la mamma di un bambino che resta senza un papà e si circonda di amicizie particolari nella periferia romana", racconta la protagonista. "Questo bambino a un certo punto si ritrova in una villa abbandonata dove c’è uno squalo che rappresenta il male che potrebbe attrarlo. E dovrà fare una scelta".

E come è andato questo esordio in un film drammatico? Risponde lei: “Io ho deciso che era arrivato il momento di sperimentarmi in un ruolo differente anche perché è una storia delicata. Sono anche felice che sia un'opera prima. Ho cercato di rendere questa mamma più vera possibile. Il protagonista è Walter interpretato da Tiziano Menichelli che rischia di mettersi in un giro un po’ particolare”.

Entra in studio a questo punto anche il protagonista 13enne di Denti di Squalo, un ragazzino con la passione per lo skate che è riuscito a coinvolgere anche la sua ‘madre scenica’ a fare qualche prova sulla tavola.

E non manca anche il ‘padre’ del protagonista, Claudio Santamaria in collegamento da Corfù, dove è impegnato in una produzione internazionale al fianco di Ralph Fiennes, che racconta: “E’ un padre ex criminale che ha cambiato vita e poi è morto da persona onesta sul lavoro, quindi questo ragazzo è dilaniato e immagina di parlare con questo padre che lo guida da un’altra dimensione facendogli capire che la vita criminale non era vera libertà”.