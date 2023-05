Che Tempo Che Fa, Steve Martin: “Devo ringraziare l’Italia per le gioie che mi ha dato”

Una carriera lunga e piena di successi che ha attraversato diverse forme d’arte ma che si è basata soprattutto sull’ironia e la comicità. E’ questa la storia professionale di Steve Martin, attore iconico della comicità contemporanea americana, premio Oscar alla carriera che è ospite della puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 7 maggio.

L’attore risponde alle domande di Fabio Fazio in video collegamento dagli Stati Uniti partendo dall’uscita del suo libro autobiografico a fumetti, “Il numero uno sono io”.

L’esordio della conversazione è un complimento da collega a collega:“Stavo ascoltando Luciana, è stata divertentissima, anche se non ho sentito tutto ciò che ha detto è stata divertentissima”.

Fabio Fazio inizia la conversazione ringraziandolo per le risate regalate e lui risponde: “Io devo ringraziare l’Italia per le gioie che mi ha dato, Roma, l’arte, il cibo. Negli anni ’70 sono stato a Portofinoin un viaggio premio con la figlia di Dean Martin, e abbiamo mangiato i bianchetti. Mi ricordo un’altra volta di quando stavamo promuovendo Il Padre della Sposa 2, e abbiamo fatto un pò di show e un giornalista italiano ci disse: ‘avremmo dovuto pagare il biglietto’, il giorno dopo siamo andati a fare la stessa cosa in Germania e abbiamo trovato un’atmosfera molto più seriosa”.

Il comico statunitense parla poi del suo libro. Per raccontare la sua vita ha scelto una forma poco usata per le autobiografie, quella del fumetto e la spiegazione è piuttosto semplice:“Mi sono accorto che il formato fumetto è perfetto per raccontare storie”.

Ci sono aneddoti molto divertenti in questo libro, spiega Fazio, per esempio di quella volta che con Michael Kane ha capito la differenza tra produttori e attori. “Sì”, conferma Steve Martin, che poi racconta l’aneddoto. “Per prima cosa bisogna dire che Michael Kane è una gioia d’uomo e mi ha illuminato anche su questo. Un giorno mi ha detto: ‘Se entri in casa di un attore trovi i loro poster, se entri in casa di un produttore vedi un Monet, così ho capito chi ha veramente i soldi a Hollywood!’”

Il conduttore lancia poi un video che ripercorre i ruoli nei film più famosi dell’attore, da Una pallottola spuntata, la Pantera Rosa, passando per Il padre della sposa e tanti altri.

“Mi piacerebbe incontrare i miei doppiatori e conoscerli, perché ti seguono tutta la vita”. Dice Steve Martin al rientro in studio. Poi Fazio gli ricorda che quando Tom Hanks gli ha consegnato l’Oscar, ha detto che Steve Martin ‘in oltre 40 anni di carriera ha cambiato la comicità italiana’, cosa ne pensa l’interessato? “Che le devo dire? Sono un po’ matto!” e poi mostra la mitica statuetta:“E’ pesante anche se bella!”

L’attore ha anche sostenuto che per capire se un film è bello serve un decennio, e spiega così la sua affermazione: “Quando esce un film o fa successo o no, ma questo non ha molto a che fare se è di qualità o no, se passa un decennio e la gente lo guarda ancora è invece bello. Per esempio Tre Amigos quando è uscito non ha avuto successo, ma dieci giorni dopo sì”.

Non solo cinema però, il talento dell’attore è in realtà multiforme, tanto da guadagnargli ben tre Grammy Awards perché, spiega Fazio, Steve Martin è un grande suonatore di banjo, e una sua canzone è stata addirittura cantata da Paul Mc Cartney! La conversazione si conclude con la promessa di un altro incontro, questa volta però in studio.