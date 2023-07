Che Todd ci aiuti, da stasera in tv: anticipazioni e trama della serie

La prima serata di Rai 2 si arricchisce di un nuovo prodotto: a partire da oggi, 17 luglio 2023, la rete trasmette la serie televisiva "Che Todd ci aiuti", un legal drama che si regge su due protagonisti, la rigorosa Margaret Wright (Marcia Gay Harden) e Todd, il suo indisciplinato figlio detective (Skylar Astin).

Che Todd ci aiuti: le anticipazioni della serie

Margaret Wright è un'avvocata scrupolosa che ha bisogno di un investigatore privato per il suo studio legale. Decide così di lavorare a stretto contatto con suo figlio Todd, che ha proprio un passato nel campo di riferimento. Tutto sarebbe perfetto, se non fosse che Todd non è il massimo dell'affidabilità, ben distante dal rigore richiesto per il ruolo: un po' di tempo prima per aver infranto le regole ha rischiato addirittura una condanna. In quel caso intervenne la madre in persona, che riuscì a far cadere le accuse penali che gli erano state rivolte. Margaret è una donna forte - sebbene sia abituata a mascherare alcune fragilità - che si è fatta da sè: dopo la morte del marito, è riuscita a laurearsi, fare carriera in campo legale e crescere da sola tre figli. Ha adesso deciso di offrire a Todd una seconda occasione. Dal canto suo il figlio, brillante quanto indisciplinato, accetta soltanto per poter riavere la licenza di investigatore. Entrambi impareranno molte cose e avranno l'opportunità di conoscersi come non hanno mai fatto.

"Che Todd ci aiuti" (titolo originale: "So Help Me Todd") è una serie televisiva statunitense la cui prima stagione è andata in onda sul canale CBS dal settembre del 2022 al maggio 2023. Rinnovata già per una seconda annata, la prima è composta da un totale di 21 episodi, trasmessi per la prima volta in chiaro da Rai 2 a partire da lunedì 17 luglio 2023. La rete trasmette tre episodi per serata, per un totale di sette puntate: la messa in onda dovrebbe dunque durare fino al prossimo 28 agosto.

Ad interpretare i due protagonisti troviamo Skylar Astin e Marcia Gay Harden. Astin è un attore e cantante statunitense, vincitore di un Tony Award (l'Oscar del Teatro) per la sua interpretazione nel musical rock "Spring Awakening), ma attivo come attore anche al cinema ("Pitch Perfect", "Un compleanno da leoni") e in televisione ("Lo straordinario mondo di Zoey"); lei è attiva al cinema dal 1990 ("Crocevia della morte" dei fratelli Coen) e nel 2001 ha vinto un Oscar come attrie non protagonista per il suo ruolo nel film "Pollock"; nel 2004 fu candidata nella medesima categoria per il film di Clint Eastwood "Mystic River", ma è molto attiva anche in tv e in teatro. Nel cast di "Che Todd ci aiuti" troviamo anche Madeline Wise, Tristen J. Winger, Inga Schlingmann e Rosa Evangelina Arredondo.

Dove vedere "Che Todd ci aiuti" in TV e in streaming

La prima puntata di "Che Todd ci aiuti" va in onda su Rai 2 lunedì 17 luglio 2023, a partire dalle 21:20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.