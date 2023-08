Che Todd ci aiuti, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Rai 2 trasmette oggi, 7 agosto 2023, tre nuovi episodi - dal decimo al dodicesimo - della serie statunitense "Che Todd ci aiuti", novità del palinsesto estivo di casa Rai. Per la scrupolosa avvocata Margaret Wright e suo figlio, l'indisciplinato detective Todd, ci sono tre nuovi e delicati casi da risolvere.

Che Todd ci aiuti: le anticipazioni del 6 agosto

Il primo episodio della serata ha come titolo "Informatori segreti". Un famoso giornalista investigativo viene assassinato: Margaret si trova a difendere la moglie dell'uomo, inchiodata da tante prove a sfavore. Nonostante tutto ciò che rema contro l'imputata, Todd, per aiutare sua madre e scagionare la cliente, si rivolge a Veronica, una vecchia conoscenza che ha quasi rovinato la sua vita. Veronica è detenuta, a Salem, nello stesso carcere dove si trova anche la leader di una gang di motociclisti, protagonista di un articolo che l'uomo stava scrivendo: quest'ultima potrebbe infatti essere la reale colpevole della morte del giornalista.

In "Effetti collaterali," il secondo episodio, Margaret deve difendere la figlia di un suo ex cliente, accusata di tentato omicidio. La ragazza potrebbe aver agito in uno stato di alterazione: la giovane non ricorda nulla, ma le prove contro di lei sono schiaccianti; la si vede infatti, in un video, accoltellare la sua collega, eppure qualcosa non torna. Nel frattempo, Allison, in preda a una crisi esistenziale, si lascia andare un po' troppo durante una raccolta fondi per l'ospedale in cui lavora e finisce per essere arrestata per ubriachezza molesta.

L'ultimo episodio della serata (e dodicesimo della prima stagione) è "Viaggi astrali". La Governatrice dello stato dell'Oregon si rivolge - mediante Lawrence - a Margaret perché aiuti lei e sua sorella: anni prima le due hanno acquistato una fattoria, all'interno della quale si è stabilito, illegalmente, un veterano dei marines, insieme al suo camper. La Governatrice vuole che l'uomo venga mandato via al più presto, ma Margaret e Todd faranno delle scoperte destinate a cambiare il piano.

Dove vedere "Che Todd ci aiuti" in TV e in streaming

La quarta puntata di "Che Todd ci aiuti" va in onda lunedì 6 agosto 2023, a partire dalle 21:20 su Rai 2 . Gli episodi della serie sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.