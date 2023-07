Che Todd ci aiuti, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

La scorsa settimana Rai 2 ha trasmesso la prima puntata della nuova serie televIsiva "Che Todd ci aiuti", un legal drama che ha come protagonisti la pignola avvocata Margaret Wright (Marcia Gay Harden) e suo figlio Todd (Skylar Astin), investigatore tanto capace quanto poco disciplinato. Oggi, 24 luglio, la rete trasmette tre nuovi episodi della serie: scopriamo le trame della serata.

Che Todd ci aiuti: le anticipazioni della serie

Nel primo episodio, dal titolo "Chi sbaglia paga", si trovano ad affrontare un complesso caso difendendo un atleta di fama internazionale, la cui carriera sportiva è stata drammaticamente sconvolta da un tragico incidente aereo che lo ha privato di una gamba. Orgoglio di Portland e vincitore di una medaglia d'oro olimpica, l'atleta si ritrova ora coinvolto in una causa legale che potrebbe mettere a repentaglio tutto ciò per cui ha lavorato duramente. Madre e figlio dovranno scavare a fondo nelle prove e nelle testimonianze per cercare la verità e garantire giustizia al loro cliente.

Nel secondo episodio, intitolato "È solo apparenza", Margaret e Todd si ritrovano a dover scagionare una giovane e umile cameriera dall'accusa di traffico di eroina. La donna è disperata e afferma di essere stata incastrata, ma le prove sembrano incriminarla. I due investigatori dovranno dimostrare la sua innocenza e smascherare i veri colpevoli, affrontando un intrigo dietro l'apparente semplicità della situazione.

Nel terzo e ultimo episodio, intitolato "Che il podcast ci aiuti", Margaret si trova a riaffrontare un caso del passato, un'oscura vicenda di tredici anni prima in cui una donna fu condannata ingiustamente per un omicidio che non aveva commesso. Questo drammatico evento aveva segnato profondamente la carriera di Margaret, lasciando dubbi e rimorsi. Ora, con l'aiuto di una giovane e determinata conduttrice di un podcast sui casi insoliti della polizia e con l'assistenza preziosa di Todd, Margaret spera di riaprire il processo e far emergere nuove informazioni che possano finalmente far emergere la verità e riabilitare la donna condannata ingiustamente.

Dove vedere "Che Todd ci aiuti" in TV e in streaming

La seconda puntata di "Che Todd ci aiuti" va in onda su Rai 2 lunedì 24 luglio 2023, a partire dalle 21:20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.