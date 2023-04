Chernobyl - Fuga dall'inferno, stasera in tv il documentario sull'incidente nucleare

A pochi giorni dall'anniversario del disastro nucleare avvenuto a Chernobyl il 26 aprile del 1986, Nove trasmette oggi, 22 aprile 2023 dalle 21.25, un documentario che racconta le vicende legate al tragico evento. Il racconto si avvale di testimonianze inedite e ci fa rivivere una delle pagine più drammatiche del secondo '900.

Nove racconta: Chernobyl - Fuga dall'inferno

Scoccato da poco Il 26 aprile del 1986 alle ore 01:23 nella centrale centrale nucleare V.I. Lenin (situata nel comune di Pripyat', in Ucraina, a 18 chilometri dalla città di Chernobyl), dove sono in corso alcuni test di sicurezza, uno dei quattro reattori utilizzati fallì un test di sicurezza. Un errore umano che causò danni di proporzioni enormi: se i morti legati in modo diretto all’incidente furono 64, migliaia furono i successivi casi di malati oncologici: la catastrofe sprigionò nell'aria grosse quantità di materiale radioattivo e la nube tossica che si formò si estese ben oltre i confini nazionali. Ad oggi, è pressochè impossibile stabilire il numero di morti collegati direttamente all’incidente di Chernobyl, ma si va dalle decine di migliaia alle centinaia di migliaia.

Dopo l'incidente, sono state appurate le colpe degli operatori dell'impianto, rei di aver ignorato le precauzioni di sicurezza e di aver violato alcune fondamentali le regole. Si venne poi a sapere dell'assenza dei protocolli di sicurezza, della mancanza di comunicazione tra coloro che progettarono la centrale e gli operatori e dei palesi

difetti nel design del reattore.

In anni recenti anche le nuove generazioni hanno avuto modo di approfondire la cronaca di quello che è stato il più grave incidente nucleare della storia, classificato come catastrofico con il livello 7 della scala INES dell’IAEA, poi nel 2011 raggiunto dalla catastrofe della centrale di Fukushima Dai-ichi. L'interesse è stato generato dalla realizzazione della miniserie statunitense in cinque puntate "Chernobyl" (del 2019), unanimamente acclamata anche dalla critica.

A pochi giorni dal 27esimo anniversario dal disastro nucleare, il canale Nove trasmette in prima serata il documentario dal titolo "Chernobyl - Fuga dall'inferno". Lo speciale racconta gli eventi che hanno portato a questa drammatica pagina di storia e si avvale di documenti e testimonianze inedite.

Dove vedere “Chernobyl - Fuga dall'inferno” in tv e in streaming (22 aprile 2023)

Il documentario “Chernobyl - Fuga dall'inferno” va in onda oggi, sabato 22 aprile 2023, alle 21:25 su Nove e in live streaming sul sito ufficiale del canale.