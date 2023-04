Chi è Achille Costacurta e il rapporto con mamma Martina Colombari

Achille Costacurta è finito al centro delle cronache per motivi decisamente più seri di un reality televisivo. Il figlio della leggenda del Milan Alessandro e di Martina Colombari (con la ex Miss Italia ha partecipato a Pechino Express nell'edizione tutt'ora in onda su Sky) è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale: il 18enne avrebbe prima fatto una sfuriata in taxi e, successivamente, avrebbe aggredito un agente della polizia locale di Milano con un cazzotto in pieno volto. Achille Costacurta finì sui giornali anche due anni fa quando aveva raccontato di essere stato picchiato da alcuni poliziotti a Parma riportando una perforazione del timpano (non ci furono sviluppi processuali di alcun tipo).

Chi è Achille Costacurta

Nel 1996 Martina Colombari e Alessandro Costacurta si conobbero in un locale. Lei Miss Italia 1991 e reduce da una storia d’amore con Alberto Tomba, lui pilastro difensivo di un Milan capace di vincere qualsiasi trofeo. Una coppia da copertina che ancora oggi, a distanza di 27 anni, risulta essere affiatata, equilibrata, impeccabile. Il 16 giugno 2004 la coppia è convolata a nozze e poco dopo, il 2 ottobre 2004, è nato il figlio della coppia: Achille.



Dalla moda alla recitazione, fino al benemerito impegno sociale: la vita di Martina Colombari è da sempre densa di impegni, avvenimenti, apparizioni ad eventi pubblici. Giunto alla maggiore età, il nome di Achille è stato annunciato tra quelli dei concorrenti della decima edizione di “Pechino Express”, in onda su Sky a partire dal 9 marzo 2023, dove si avventura con Martina Colombari da Mumbai fino alla Cambogia.

La donna ha descritto il figlio come un ragazzo estroverso, solare ma anche dalla testa dura e non sempre conforme alle regole. La Colombari ha avuto modo di raccontare il suo percorso da genitore, non nascondendo alcune difficoltà: talvolta insofferente agli ambienti scolastici, Achille ha spinto l'ex Miss Italia e Alessandro "Billy" Costacurta a chiedere il supporto di uno psicologo, per capire in che modo comportarsi con il figlio in tale circostanza. Un gesto d'amore, come d'altra parte suggeriscono alcuni messaggi social scritti dalla donna al figlio. La scelta di affrontare insieme l'avventura di "Pechino Express" sancisce un'unione che aveva soltanto pochi giorni fa fatto capolino: Martina e Achille sono infatti apparsi insieme alla Milano Fashion Week. Il ragazzo è appassionato di moda ed ha un profilo da modello su Next Management.

In passato il sogno di Achille era quello di aprire un ristorante, ma i piani sono a quanto pare cambiati: molto appassionato anche di musica techno, nel corso degli ultimi tempi si è molto avvicinato all’universo della moda e, dato anche il suo aspetto fisico e il fascino, potrebbe seguire proprio le orme della madre. Potete intanto seguire Achille Costacurta attraverso il suo profilo Instagram ufficiale.

Perché Achille Costacurta è stato denunciato

Nella serata di martedì 18 aprile Achille Costacurta si è reso protagonista di un fatto che ha destato molto clamore. Secondo il racconto di MilanoToday, il giovane è salito a bordo di un'auto pubblica e avrebbe iniziato a dare in escandescenze all'interno dell'abitacolo; a quel punto il tassista si sarebbe avvicinato a una pattuglia dei vigili urbani e il 18enne avrebbe colpito uno di loro con un pugno in pieno viso. Per lui è scattata una denuncia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, all'alba è stato affidato al padre che lo ha riaccompagnato a casa. Per il vigile sono state necessarie le cure del pronto soccorso: prognosi di 7 giorni.