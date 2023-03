Chi è Alessandra Demichelis di Pechino Express 2023: età, studi, polemiche, vita privata

La coppia formata da Alessandra Demichelis e Lara Picardi partecipa a "Pechino Express 10" con il nome "Gli avvocati". Approfondiamo in questo spazio la vita della Demichelis, piemontese che si è fatta conoscere nel web grazie al discusso progetto dc_legalshow. Dall'età alla vita privata, dalla televisione alle polemiche.

Età, origini, studi

Alessandra Demichelis nasce a Torino nel 1989. Ottenuto il diploma, decide di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, materia in cui si laurea al termine del suo percorso di studi. Dopo aver superato l'esame di stato per avvocati, inizia a lavorare presso uno studio legale del capoluogo piemontese.

Il canale dc_legalshow e le polemiche

A partire dal 2021 Alessandra Demichelis inaugura in compagnia dell'amica e collega Federica Cau un profilo Instagram ribattezzato dc_legalshow. Mediante questo canale social le due avvocatesse vogliono rendere partecipe il grande pubblico la tipica vita di un avvocato, partendo dagli uffici professionali, passando per le toghe ma raffigurando anche molti momenti di svago e relax. Questo progetto provoca clamore mediatico e molte critiche: sono infatti molti gli avvocati scontenti di vedere accostamenti tra il proprio lavoro e uno stile di vita che vede spesso prevalere lusso e mondanità. La Cau decide di lasciare il progetto, ma la Demichelis non demorde, anche se l’Ordine degli Avvocati prende un provvedimento disciplinare nei confronti delle due.

Alessandra Demichelis e la televisione

Alessandra Demichelis non è indifferente al richiamo dei mezzi di comunicazione e nell'apparire per la prima volta in tv, racconta a Pomeriggio 5, talk condotto da Barbara D'Urso, la sua esperienza tra vita privata e professionale. Nell’ottobre del 2022 viene annuncia la partecipazione di Alessandra Demichelis tra le concorrenti della decima stagione di “Pechino Express”, reality in partenza il 9 marzo 2023 su Sky. La Demichelis partecipa in coppia con la collega Lara Picardi. Le due formano la coppia “Gli avvocati”.

Le parole sui “poveri”

Pochi giorni prima del debutto su Sky di "Pechino Express 10" è sbucato fuori un vecchio video che vede Alessandra Demichelis, affiancata dall'amico imprenditore Franco, alle prese con una discutibile diretta. L'uomo afferma che "i poveri" gli hanno rigato la Porsche e in risposta la donna ribatte con "No ragazzi, fa veramente schifo questa cosa, i poveri dovrebbero bruciare all’inferno". Attraverso il suo profilo Instagram la Demichelis ha provato a chiarire, puntualizzando "Sono stata fraintesa, intendevo poveri morali, non economici". Ma la sua spiegazione ha convinto molto poco il popolo della rete.

Vita privata, compagno

Anche se nel corso degli ultimi anni Alessandra Demichelis è stata al centro di alcune polemiche, la sua vita privata è avvolta dal mistero. Anche mediante i canali social non emergono particolari in merito. Non sappiamo, dunque, se la Demichelis abbia o meno un compagno.