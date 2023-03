Chi è Andrea Belfiore di Pechino Express 2023: età, origini, professione, fidanzata

Vita privata e professionale di Andrea Belfiore, concorrente di "Pechino Express 10", dove con Joe Bastianich forma la coppia ribattezzata "Gli italoamericani". Lo chef batterista - questo è il suo soprannome - ha lasciato l'Italia per seguire i suoi sogni. Dai progetti professionali alla sfera sentimentale: conosciamolo meglio.

Chi è Andrea Belfiore, concorrente di Pechino Express 10

Origini e studi

Andrea Belfiore nasce ad Ancona nel 1987. Per molti è “lo chef batterista”, ma la sua storia parte da lontano e più precisamente da una borsa di studio dell’Umbria Jazz, ottenuta nel 2007 grazie alla quale si trasferisce negli Stati Uniti.

Stati Uniti e la musica

Giunto a Boston, studia presso il Berklee College of Music per poi trasferirsi, dopo gli studi, a New York. Nella Grande Mela prova ad entrare nel giusto circuito musicale ma al tempo stesso fa una serie di lavori per mantenersi, dal cameriere al muratore. Fa dunque parte, come batterista, della band The Last Internationale e suona per la popstar norvegese Sylvia.

In seguito, grazie all’esperienza fatta nel catering, Parallelamente il musicista fa maturare un'altra sua grande passione: quella culinaria. Sfrutta la sua esperienza nel mondo del catering per dare vita ai corsi di cucina Italia Like Locals, dove insegna agli americani la cucina italiana, tra ricette, metodi di cottura e segreti. Questo progetto gli permette di farsi conoscere nel settore alimentare ed entra in contatto con diverse aziende, per le quali organizza eventi di teambuilding. Per poi fondare, insieme a Sam Akiba, una società ribattezzata EVENTO.

La cucina e la televisione

Andrea Belfiore partecipa inoltre alle edizioni statunitensi di due celebri format culinari: Hell’s Kitchen e MasterChef Usa. Dopo alcune apparizioni televisive in America, il batterista chef si fa conoscere anche dai telespettatori italiani: a partire dal 9 marzo 2023 va in onda su Sky Uno la decima edizione di “Pechino Express”, che vede Belfiore vestire i panni da concorrente, in coppia con il celebre ristoratore e personaggio televisivo Joe Bastianich. I due sono ribattezzati “gli italoamericani”.

Vita privata, compagna

Belfiore ha da circa sei anni una relazione sentimentale con Rachele Buriassi, prima ballerina a Les Grands Ballets Canadiens de Montréal. I due portano avanti un progetto audiovisivo che unisce le loro due arti, quella musicale (parliamo ovviamente di batteria) e quella della danza.