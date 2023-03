Chi è Andrea Di Piero di Pechino Express 2023: età, fidanzata, vita privata, Il Collegio

Andrea Di Piero è uno dei concorrenti di "Pechino Express 10", dove fa coppia con Maria Rosa Petolicchio. Molto studioso, il giovane si contraddistingue dai coetanei per look e modo di fare e con la severa professoressa del docu-reality di Rai 2 forma un duo tutto da scoprire. Intanto percorriamo la vita del ragazzo.

Origini, età, studi

Andrea Di Piero nasce a Fiuggi (provincia di Frosinone) nel 2004. Diplomato al Liceo Linguistico, spicca in modo evidente rispetto ad i suoi coetanei. Molto interessato alla storia e la politica della Chiesa, indica la Città del Vaticano come suo luogo del cuore. La sua più grande ambizione è proprio quella di poter diventare un politico.

Il collegio 2020

Andrea Di Piero ha partecipato nel 2020 alla quinta edizione de “Il collegio”, celebre docu-reality di Rai 2. In tale circostanza ha messo in evidenza alcune peculiarità ben precise. Innanzitutto si nota la sua predilezione per uno stile più classico e maturo di quello in voga nella sua generazione. Si è in definitiva messo in evidenza come il prototipo di “primo della classe”, con ragguardevoli risultati capaci di conferirgli il titolo di “Migliore studente de Il collegio 1992” (data di ambientazione di quella edizione.

Vita privata, fidanzata

Di Piero non dovrebbe essere fidanzato. Nel corso della quinta edizione de “Il collegio” ha legato in particolar modo Sofia Cerio, ma non sappiamo se al momento è ancora in contatto con lei. Successivamente Andrea Di Piero ha avuto un flirt con Elisa Cimbaro, altra ex collegiale, ma la relazione ha avuto vita breve e i due si sono lasciati. Oltre ad un look classico e poco contemporaneo - quantomeno se rapportato ad altri ragazzi della sua generazione - Andrea ha precisato che sopporta poco anche la musica trap, fatta di ritmi e parole che poco si addicono alla sua personalità.

Pechino Express 2023

A partire da giovedì 9 marzo 2023 Andrea Di Piero torna sul piccolo schermo vestendo i panni di concorrente della decima edizione del programma di Sky “Pechino Express”. A stupire (ma non troppo) è l’identità di quella che è la sua spalla destra: Maria Rosa Petolicchio severa e temuta ex professoressa di matematica e scienze del docu-reality di Rai 2. “Il collegio”. La combinazione studente-professoressa incuriosisce molto. Andrea Di Piero ha annunciato la su partecipazione a “Pechino Express 10” scrivendo sul suo profilo Instagram la seguente frase: “Andremo verso terre lontane”.