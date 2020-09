Chi è Angelica Massera, la nuova inviata di Striscia la Notizia

Da star dei social a inviata di 'Striscia la Notizia'. Angelica Massera sarà Super Cazzolina nella nuova stagione del tg satirico di Canale 5 firmato Antonio Ricci. L'annuncio sul suo profilo Facebook: "Molti di voi se l'aspettavano... Ebbene sì, sono entrata a far parte di una Grande Famiglia, per la prima volta, nella storia di Striscia la notizia, ci sarà 'un'inviata delle mamme' che si occuperà dei problemi relativi a scuola, bullismo e molto altro. Ma nel frattempo ci sarà anche una Super Cazzolina pronta a risolvere i problemi del mondo scolastico".

Chi è Angelica Massera

Romana, classe 1985, Angelica Massera ha iniziato la sua carriera in tv - come attrice e comica - lavorando con personaggi del calibro di Pippo Baudo, Paolo Bonolis, Max Tortora e molti altri. Dopo una pausa in cui si è dedicata alla famiglia, nel 2016 decide di raccontare la sua nuova vita di giovane mamma proprio sul web, aprendo la sua omonima pagina Facebook e, poco dopo, anche il canale YouTube. In poco tempo diventa la voce del web che racconta - in tono sempre ironico - le battaglie quotidiane di tutte le mamme, dalla scuola al riuscire a conciliare lavoro e vita familiare, fino al rapporto con gli altri genitori. Con il format su Facebook #vitadamamma ha conquistato milioni di views.

A Striscia la Notizia sarà l'inviata delle mamme e Super Cazzolina (l'imitazione del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina). Un ruolo nuovo, che il tg satirico di Canale 5 ha scelto di inserire in un anno particolare per la scuola e le famiglie.