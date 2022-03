Chi è Anna Ciati, la tiktoker dai capelli rossi in gara a Pechino Express 2022

Insieme all’amica Giulia Paglianiti, nella nuova stagione di Pechino Express formerà la coppia de “Le TikToker”; ma chi è Anna Ciati? Scopriamo di più sulla sua storia, sulla sua carriera social e sulla sua vita privata.

Chi è Anna Ciati: età, social, fidanzato e vita privata

Anna Ciati nasce il 27 dicembre 1999 a Carate, nella provincia di Monza e Brianza, cresce a Besana e in età adolescenziale decide di aprire il suo profilo Instagram dove, già dalla prima foto, inizia a riscuotere grande successo. Ad attirare l’attenzione del pubblico sono probabilmente i suoi lunghi capelli rossi, diventati il suo vero e proprio simbolo. Anna si diploma poi all’Istituto tecnico turistico e si iscrive, come molte sue coetanee, a Musical.ly. Ma è su TikTok che arriva la vera popolarità; qui, tra contenuti di moda e musica – le grandi passioni di Anna – decolla la sua carriera di influencer. In breve diventa una delle tiktoker più seguite d’Italia, con oltre un milione di follower. Parteciperà anche a videoclip per Junior Cally ed Emanuele Aiola e, nel 2021, pubblicherà il libro “Rosso fuoco. Il coraggio di essere vulnerabile”. Anna si dichiara bisessuale: dal 2020 è fidanzata con Raoul Trevisan.

Anna Ciati prende parte alla nona edizione di Pechino Express con l’amica e collega Giulia Paglianiti, con la quale formerà la coppia, non a caso, de “Le TikToker”.

Pechino Express 2022: i protagonisti

Le 10 coppie in gara percorreranno la “Rotta dei Sultani”, che si svilupperà nel Medio Oriente, e viaggeranno per quattro Stati. Oltre a “Le TikToker” Anna Ciati e Giulia Paglianiti; sono pronti a partire Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru e Aurora Leone, “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.

