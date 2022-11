Chi è Annapaola Manfredonia di “La dottoressa Smile”: dall'odontoiatria al marito

Annapaola Manfredonia dona splendidi sorrisi a persone con seri problemi odontoiatrici. Accade nel format di Real Time “La dottoressa Smile”, dal 22 novembre in onda ogni martedì dalle 22.50. Ma cosa sappiamo della Manfredonia? Dagli studi al suo percorso lavorativo, dalla televisione al marito, dai viaggi ai figli.

Età, origini, studi

Annapaola Manfredonia è una rinomata odontoiatra. Nata a Napoli, consegue la laurea con lode in Medicina e Chirurgia ad inizio 1991, con specializzazione in Odontostomatologia. Terminati i suoi studi nel capoluogo partenopeo, decide di moltiplicare le sue conoscenze.

Annapaola Manfredonia odontoiatra

Oltre ad esercitare la sua professione, Annapaola Manfredonia ha continuato a studiare ottenendo specializzazioni non soltanto in Italia. Negli Stati Uniti d’America ha approfondito alcune tecniche avanzate e nel 2008 ha conseguito un attestato a Los Angeles dove è stata certificata come prima dentista italiana specializzata in una tecnica di sbiancamento delle “faccette”. Tornata in Italia, ha potuto mettere in pratica gli studi effettuati Oltreoceano. Annapaola Manfredonia è la titolare della Manfredonia Dental Care di Napoli.

La dottoressa Smile

Il 22 novembre 2022 Annapaola Manfredonia sbarca sul canale Real Time dove è protagonista di un programma dal titolo “La dottoressa Smile”. Pubblicizzato come il primo “smile makeover” della nostra televisione, vede al centro dell’azione una serie di persone con seri problemi odontoiatrici. Attraverso un “prima”, “durante” e “dopo”, assistiamo ai trattamenti della dottoressa Manfredonia, che dona ai pazienti dei perfetti sorrisi, nuovi di zecca.

Vita privata, marito, figli, social

Annapaola Manfredonia ha una solidissima vita sentimentale: è infatti legata a Mimmo Rocco fin dal 1977. In precedenza la Manfredonia era fidanzata con un ragazzo di nome Nicola. Quest’ultimo lasciò l’’Italia per una nuova vita a Londra. Mimmo - amico di Nicola - conosceva già Annapaola, ma soltanto in quel momento i due iniziarono a frequentarsi, scoprendosi felici e innamorati. I due si sposarono il 10 dicembre 1983 e il successivo anno nacque la primogenita Raffaella; due anni e mezzo toccò al secondo figlio, Salvo. Di lì a breve la Manfredonia diventò odontoiatra specializza in estetica dentale e Rocco iniziò a guidare l’azienda di famiglia (ramo petroli). La coppia ha una passione sfrenata per i viaggi, come testimonia la loro pagina facebook dal titolo Thegloblovers. La dottoressa Annapaola Manfredonia ha inoltre un profilo Instagram ufficiale.