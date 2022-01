Chi è Antonio Vaglica, primo finalista di Italia’s Got Talent

Riparte la caccia ai migliori talenti italiani in casa Sky, con la dodicesima edizione di Italia’s Got Talent, lo show condotto da Lodovica Comello. Ieri in onda la prima puntata; Elio, al suo debutto da giurato, ha premuto il suo Golden Buzzer, premiando la performance canora di Antonio Vaglica e assicurando l’accesso in finale al ragazzo.

Italia’s Got Talent, il primo finalista: ecco chi è Antonio Vaglica

All’inizio era visibilmente emozionato, poi Antonio Vaglica – con la sua voce unica – ha incantato il pubblico di Italia’s Got Talent, conquistando anche l’approvazione di tutti i giudici. Il calabrese Antonio, 18enne, viene da Crosia, paesino in provincia di Cosenza di neanche 10.000 abitanti. Ha raccontato delle difficoltà incontrate da piccolo, incanalate nel migliore dei modi dedicandosi al canto.

Antonio ha cantato SOS di Dimash quasi come liberazione, mettendosi alle spalle tutti i momenti di discriminazione che lo hanno fatto stare male. La prima ad accorgersi della grande tecnica del ragazzo è stata Mara Maionchi, che ha lanciato uno sguardo di intesa a Elio. Il frontman degli Elio e le storie tese ha deciso così, al termine dell’esibizione, di premere il suo Golden Buzzer e garantire un posto in finale ad Antonio. Il giudice ha infatti dichiarato di non sapere se nel corso di questa edizione sarà per lui possibile assistere a una prova più coinvolgente.

La canzone di Antonio Vaglica

Italia’s Got Talent: format

Cantanti, ballerini, comici e artisti di ogni genere si cimentano sul palco in veri e propri spettacoli. La giuria sarà chiamata a giudicare tante nuove performance e a scegliere altri 11 talenti che si contenderanno la vittoria nella grande finale live del 23 marzo 2022. Il prossimo appuntamento con le selezioni è mercoledì 26 gennaio.

Italia’s Got Talent: dove vederlo

Italia’s Got Talent è in onda ogni mercoledì a partire dalle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand e in streaming su Sky Go e NOW. Le repliche in chiaro su TV8 saranno il martedì in prima serata.

Il profilo Instagram