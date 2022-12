Chi è Antonio Gargiulo, detto "Bubu", concorrente di MasterChef Italia 12

Nato a Vico Equense - città di Antonino Cannavacciuolo - è il più giovane della nuova Masterclass del talent. Scopriamo qualcosa in più su Antonio Gargiulo, detto "Bubu": età, origini, famiglia, hobby.

Origini, età, studi, hobby

Antonio Gargiulo (19 anni) nasce a Vico Equense (provincia di Napoli). Quando è ancora piccolo la famiglia si trasferisce a Cagliari, dove poi cresce. Va a vivere successivamente a Roma, dove studia Scienze Archeologiche all’università. Tra le grandi passioni di Antonio troviamo quella per il pianoforte, che suona da quando ha 9 anni.

Antonio e la cucina

La passione per la cucina nasce grazie alle sue nonne: quando Antonio le vede preparare buonissimi piatti della tradizione non resta indifferente e, proprio partendo da quelle prelibatezze, inizia successivamente a studiare libri di cucina. Un percorso che l’ha indotto, negli ultimi anni, a sperimentare unendo in tal modo tradizione e innovazione.

Antonio Gargiulo a MasterChef Italia 12

I genitori di Antonio non sono entusiasti dell’esperienza a MasterChef del figlio perché vogliono innanzitutto che si laurei. Dal canto suo Antonio non intende la cucina come hobby: per lui cucinare non è un hobby, ma un’urgenza. Vuole inoltre dimostrare di non essere una persona arrendevole.

Da sottolineare che Gargiulo condivide la sua terra d'origine con lo chef e giudice Antonino Cannavacciuolo. I giudici di MasterChef sono soliti chiamare Antonio con il soprannome "Bubu".

I concorrenti di MasterChef Italia 12

