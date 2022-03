Chi è Aurora Leone, dei The Jackal a Pechino Express 2022: dall'età al lavoro

Attrice comica originaria di Caserta, Aurora Leone è in gara a Pechino Express 2022 nella coppia de Gli Sciacalli. Scopriamo di più sulla giovane concorrente.

Chi è Aurora Leone

Aurora Leone nasce il 18 maggio 1999 a Caserta, si diploma al liceo scientifico e studia Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli, ma si appassiona soprattutto alla recitazione grazie al padre Giancarlo, autore di monologhi. Nel 2019 partecipa a Italia’s Got Talent, conquistando il pubblico e ottenendo i quattro “sì” dai giudici Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano con il suo sketch sulla famiglia. Prenderà così parte alla finalissima, classificandosi quinta. La popolarità arriva poco dopo, quando Aurora entra in pianta stabile nel noto gruppo comico dei The Jackal, collaborando come autrice e attrice. Il 24 maggio 2021 è vittima di un triste episodio di maschilismo avvenuto poco prima della Partita del Cuore di Canale 5; cacciata dal presidente della squadra cantanti Gianluca Pecchini in quanto “donna”, Aurora abbandonerà sdegnata l’evento insieme all’amico e collega Ciro Priello, fondatore del collettivo dei The Jackal. Aurora Leone parteciperà alla nuova edizione di Pechino Express con Gianluca Colucci in arte Fru, altro membro dei The Jackal. Insieme formeranno la coppia de “Gli Sciacalli”.

Pechino Express 2022: i protagonisti

Le 10 coppie in gara percorreranno la “Rotta dei Sultani”, che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Oltre a “Gli Sciacalli” Aurora Leone e Fru, sono pronti a partire Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”; “Le TikToker” Giulia Paglianiti e Anna Ciati; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.