Chi è Barbara Prezia di Pechino Express 2023: età, origini, vero nome, vita privata

Tra le coppie in gara a "Pechino Express 10" troviamo quella formata da Carolina Stramare e Barbara Prezia. Se la prima è nota per aver vinto Miss Italia 2019, sono più scarse le notizie sulla seconda. Modella, influencer e musicista di origini albanesi, leggiamo qualche ulteriore notizia su Barbara Prezia.

Chi è Barbara Prezia, concorrente di Pechino Express 10

Età, origini

Barbara Prezia - all'anagrafe nata Barbara Prezja - nasce a Durazzo (Albania) il 9 novembre 1991 ed è una modella e influencer di origini albanesi e greche. Quando ha soltanto tre anni si trasferisce con la famiglia a Ravenna, dove cresce e trascorre l'adolescenza. Ancora molto giovane, Barbara si appassiona alla musica, studiando sia canto che chitarra. Inizia così ad esibirsi in locali e ad eventi, soprattutto dell'Emilia-Romagna.

La moda e la musica

Musica a parte, consapevole della propria avvenenza, Barbara Prezia intraprende la strada della moda. Il primo importante traguardo avviene nel 2014, quando vince la fascia nazionale di Miss Eva 3000. Tra sfilate e concorsi di bellezza, spicca la vittoria a Miss Gran Prix, a Ravenna.



La Prezia si trasferisce a Milano, dove alterna lavori legati al mondo della moda e post che la consacrano come Influencer di successo. Sul proprio profilo Instagram pubblica suoi video che la vedono impegnata nelle interpretazioni - con voce e chitarra - di brani altrui. Al contempo posa per diversi cataloghi di moda, fino a quando, nel 2017 viene notata dal brand Guess: una collaborazione che le permette di arrivare ad un pubblico più ampio, e di conseguenza di ottenere lavori prestigiosi. Nel 2021 si lega all'agenzia bolognese Allure Model Agency e posa per Il Diamante, brand di gioielli di lusso.

Pechino Express 2023

Nell'ottobre del 2022 viene annunciata la partecipazione di Barbara Prezia alla decima edizione del reality di Sky "Pechino Express", giunto alla sua decima edizione. La Prezia si avventura dunque nella "Via delle Indie" in coppia con Carolina Stramare (già Miss Italia 2019), con la quale forma la coppia ribattezzata "Le #Mediterranee". Condotto da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, il programma viene trasmesso in prima visione tv su Sky Uno dal 9 marzo al 11 maggio 2023.

La vita privata

Circa la sfera sentimentale della modella e influencer, al momento non circolano informazioni: non sappiamo se la donna sia o meno fidanzata. La sua partecipazione a "Pechino Express 2023" potrebbe comunque sbloccare qualche indiscrezione.