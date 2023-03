Chi è Carolina Stramare di Pechino Express 2023: età, fidanzato, vita privata e Miss Italia

Carolina Stramare partecipa, in coppia con la modella di origini albanesi Barbara Prezja, alla decima edizione di "Pechino Express 2023". Miss Italia 2019 e modella, ha un passato nel mondo dell’equitazione e ha avuto flirt con personaggi famosi. Conosciamola meglio.

Età, origini, studi, famiglia

Carolina Stramare nasce a Genova il 27 gennaio 1999, ma cresce a Vigevano (comune della provincia di Pavia). Dopo aver conseguito la maturità linguistica, si iscrive all’Accademia di Belle Arti a Sanremo: qui segue un corso di formazione grafica e progettistica. Il padre Romeo è un mobiliere di origini venete, mentre il nome della madre è Cristina. Nel 2018 Carolina ha vissuto un periodo particolarmente drammatico, quando ha perso la madre a causa di un tumore.

Promessa dell’equitazione

In giovinezza Carolina Stramare è una promessa dell’equitazione, cominciando anche a gareggiare a livello agonistico. Una curiosità, a tal proposito: tra i suoi tanti tatuaggi aveva, sull’avambraccio destro, un ferro di cavallo. Un tatuaggio fatto da giovanissima, ma coperto poi in anni recenti dall’immagine di una rosa.

Miss Italia e la moda

Consapevole della propria bellezza, comincia a partecipare ad alcuni concorsi di bellezza, vincendo a Lido di Bellagio il titolo di Miss Eleganza Lombardia. Un premio, questo, che le permette di qualificarsi per le Prefinali nazionali di Miss Italia, che vince. Da Miss Lombardia, partecipa a Miss Italia 2019, 80esima edizione della celebre manifestazione nazionale. La finale si tiene il 6 settembre 2019 a Palazzo del Turismo di Jesolo. Con una giuria capeggiata da Gina Lollobrigida, presidente e madrina della serata, Carolina Stramare di laurea Miss Italia 2019, precedendo Serena Petralia e Sevmi Tharuka Fernando.

Negli anni ha lavorato con diverse aziende, tra le quali menzioniamo il gruppo FCA a Shanghai e il marchio Alfa Romeo in una importante campagna pubblicitaria su scala internazionale. Tra gli stilisti e i marchi legati al suo nome troviamo Paul Marciano, Philipp Plein, Tezenis e Colmar.

Vita sentimentale

Data la sua bellezza, nonostante una riservatezza di base, le voci sulle relazioni e i flirt di Carolina Stramare si sono, nel corso degli ultimi anni, susseguite. Il primo fidanzato - cronologicamente noto - della ragazza è stato Alessio Falson: titolare di un’attività di ristorazione, prima di darsi all'imprenditoria ha militato nella squadra di calcio del Milazzo (all'epoca in serie C). La relazione è terminata nell'autunno del 2019.

Successivamente a Carolina Stramare sono stati attribuiti diverse avventure sentimentali: come quella con Mattia Marciano, ex tronista di "Uomini e donne"; Matteo Bocelli, ma i due hanno precisato che sono soltanto amici; Christian Maldini, figlio di Paolo; addirittura Eros Ramazzotti, che in realtà si era limitato a scrivere alla ragazza - da sempre fan sfegatata del cantante - dopo la sua vittoria a Miss Italia.

Carolina Stramare ha avuto due relazioni con calciatori di serie A: il primo è Andrei Radu, portiere rumeno classe 1997, che ha militato nel Genoa, nell’Inter, nella Cremonese e, adesso, nei francesi dell’ Auxerre. Altra frequentazione della ragazza è quella con Dusan Vlahovic, attaccante serbo del 2000 della Juventus (ed ex Fiorentina)

Isola dei famosi e Pechino Express

Nel 2021 viene annunciato il nome di Carolina Stramare tra i partecipanti de “L'isola dei famosi 15”. Poco prima di partire per l’Honduras la modella è costretta a rinunciare a causa di motivi famigliari. Pochi mesi dopo affianca, per due puntate, Enrico Papi nella conduzione di “Scherzi a parte”.

Dal marzo del 2023 ritroviamo Carolina Stramare tra i concorrenti di “Pechino Express”. In coppia con la modella e artista di origini albanesi Barbara Prezja si avventura tra l’India e la Cambogia.