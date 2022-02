Chi è Cristina Cadei Danesi di Matrimonio a Prima Vista: età, lavoro e vita privata

Matrimonio a prima vista torna in prima serata su Real Time a partire da mercoledì 16 febbraio con la nona stagione. Scopriamo di più sul cast e sui 6 nuovi protagonisti di questa stagione, iniziando a conoscere la single Cristina.

Chi è Cristina Cadei Danesi

Cristina viene da Capriolo, in provincia di Brescia, e attualmente è disoccupata. Dopo aver conseguito il diploma scientifico, si è iscritta a giurisprudenza, ma ha capito presto che non sarebbe stato il suo percorso ideale. Ha così fatto molti lavori e adesso studia per diventare personal trainer. È infatti una sportiva di natura: pratica pole dance, fa kickboxing e va spesso in palestra. Orfana di entrambi i genitori e figlia unica, Cristina non ha mai perso la sua positività e il buonumore e, nonostante viva un po’ nel suo mondo, è molto determinata. Oggi la sua famiglia sono le sue amiche e l’adorata cagnolina Olivia, e Cristina vorrebbe allargarla magari incontrando la sua anima gemella. L’impegno non mancherà: anche se Cristina è abituata a cavarsela sempre da sola, può essere che Mattia sia la metà con cui condividere una vita intera?



Matrimonio a prima vista: format e cast

In Matrimonio a prima vista 6 concorrenti che non si conoscono e non si sono mai visti vengono abbinati in 3 coppie il giorno del loro matrimonio: la coppia avrà 5 settimane di convivenza per decidere se proseguire il matrimonio o divorziare.

Oltre a Cristina, gli altri single di questa stagione sono Gianluca, Antonio, Giorgia Rosati, Giorgia Bracco e Mattia.

Gli esperti che aiuteranno le coppie in questo tortuoso percorso sono i confermatissimi Mario Abis, sociologo, Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach.

Quando inizia e dove vederlo in tv

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista inizia mercoledì 16 febbraio in prima serata in chiaro su Real Time (canale 31) e in streaming sul sito ufficiale.