Chi è Davide Battista, il trombettista che ha conquistato Italia’s Got Talent

La sera del 27 gennaio si è riaperta la caccia ai migliori talenti italiani della dodicesima edizione di Italia’s Got Talent, lo show in onda il mercoledì su Sky Uno e condotto da Lodovica Comello. Tra le tante nuove performance ce n'è stata una che ha stregato Mara Maionchi: quella del giovane trombettista Davide Battista. La giudice è rimasta talmente colpita da arrivare a premere il Golden Buzzer, garantendo l’accesso diretto in finale al concorrente.

Chi è Davide Battista

Davide Battista ha quattordici anni, viene da Melito di Napoli e frequenta il secondo anno di Liceo Linguistico a Napoli. Cresciuto in una casa dove si respira la passione per l’arte (papà è un maestro di musica), a soli quattro anni Davide si è fatto regalare una tromba e ha iniziato a esercitarsi, suonando anche insieme al padre e alla sorella. Col tempo ha sviluppato un forte amore per il jazz, ma non solo.

Sul palco Davide ha proposto infatti una rivisitazione di “Voce”, la canzone che Madame ha portato al Festival di Sanremo 2021. Il suo talento è stato chiaro fin dalle prime note, e il suo assolo di tromba in pieno stile smooth jazz ha conquistato il pubblico in studio. Al termine dell’esibizione, dopo i primi complimenti di Elio e Frank Matano (che lo ha definito “già pronto per questo lavoro” nonostante l’età), Mara Maionchi non ha avuto dubbi: il ragazzo si è meritato il suo Golden Buzzer. Davide è così in finale, e sarà presente al grande appuntamento live del 23 marzo.

Italia’s Got Talent: la puntata di ieri

Tra le tante performance di ieri non sono mancati i famigerati quattro “sì” dei giudici in svariate occasioni. L’emozionante e pericolosa prova di ginnastica delle sorelle ucraine Meryna e Tetiana, lo show di robot degli Alter Ego, il ricordo di Bologna con la Compagnia Sabbie Luminose, il viaggio nel tempo di Lorenzo “il poeta”: tutti sono riusciti a conquistare i giudici Elio, Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano. Ospite della serata è stata Bebe Vio, la campionessa paraolimpica di scherma, che si è anche seduta al tavolo della giuria durante alcune performance.

Dove vedere IGT in tv

Italia’s Got Talent è in onda ogni mercoledì a partire dalle 21:15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand e in streaming su Sky Go e NOW. Le repliche in chiaro su TV8 sono il martedì in prima serata.