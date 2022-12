Chi è Edoardo Franco, concorrente di MasterChef Italia 12

Dopo aver trascorso quattro anni in Scozia, Edoardo Franco fa ritorno in Italia ed è, adesso, uno dei concorrenti di "MasterChef Italia 12". Conosciamolo meglio: dalla cucina alla vita privata, dagli hobby al carattere.

Origini, età, studi, fidanzata

Conseguito il diploma alberghiero, Edoardo Franco (26 anni) è partito da Varese, dove ancora oggi vivono i suoi genitori e la sorella, per trasferirsi a Edimburgo (Scozia). Partito con buone premesse insieme alla fidanzata, ha provato a trovare una propria dimensione facendo il rider presso un servizio di delivery. Nel tempo le cose non sono girate per il verso giusto e, conclusa la sua love story, successivamente ad alcuni inconvenienti in ambito lavorativo ha deciso di fare ritorno in Italia.

Edoardo e la cucina

L'amore di Edoardo Franco nei confronti della cucina non nasce grazie a studi o particolari sperimentazioni. Dopo aver frequentato l'alberghiero, da autodidatta ha approfondito la sua passione cominciando a leggere molto e a cimentarsi con tante ricette e sapori. Ha un debole per i risotti e per la cucina messicana: il "burrito" è il suo cavallo di battaglia.

Edoardo Franco a MasterChef Italia 12

Molto legato alla nonna, ha come hobby la musica e in tale campo si diletta in produzioni. Oltre a proporre piatti in grado di raccontare la sua idea di cucina, Edoardo Franco punta in modo particolare sulla propria originalità. Il suo intento è quello di portare una ventata di aria fresca e dichiara che in Masterclass non c'è mai stato un ragazzo originale come lui.

I concorrenti di MasterChef Italia 12

Gli altri concorrenti della dodicesima edizione di "MasterChef Italia" sono: Antonio "Bubu" Gargiulo (19 anni); Francesca Filippone (39); Francesco Girardi (33); Francesco Saragò (29); Giuseppe Carlone (43); Ivana Santomo (60); Laura Manili (31); Lavinia Scotto (22); Leonardo Colavito (20); Letizia Borri (25); Luciana Battistini (74); Mattia Tagetto (38); Nicola Longanesi (20); Ollivier Stemberg (45) ; Rachele Rossi (34); Roberto Resta (34); Sara Messaoudi (27); Silvia Zummo (56); Thi Hue Dihn (27).