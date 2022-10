Chi è Ema Stokholma di Ballando con le stelle: dalla madre violenta al privato

Vita privata e professionale di Ema Stokholma: nata in Francia, è diventata famosa come conduttrice radiofonica. Leggiamo qualcosa in più su di lei: dall’età alle origini, dalla madre al fidanzato, dalla moda al libro di successo, da Pechino Express a Ballando con le stelle.

Età, vero nome, origini, madre

Ema Stokholma è il nome d'arte di Morwenn Moguerou. Nata a Romans-sur-Isère (Francia) il 9 dicembre 1983, ha una giovinezza molto difficile. Ema è il frutto di una breve storia tra un ragazzo italiano, tornato in patria prima della sua nascita, e una ragazza francese. Cresciuta insieme a quest’ultima e al fratello, è vittima di continue violenze, sia fisiche che verbali, inflittele dalla madre. Esasperata, tenta diverse volte la fuga e riesce a lasciare definitivamente la casa materna all'età di 15 anni. Giunta a Roma, trova l'ospitalità del padre, ma in breve tempo si rende indipendente e va a vivere da sola.

Ema Stokholma: da modella a disc jockey

Stabilitasi in Italia, come modella Ema Stokholma riesce in breve tempo a lavorare per alcuni dei marchi più importanti del settore: da Valentino a Gianni Versace, da Dolce & Gabbana a Fendi. Successivamente, però, trova nella musica la sua vera grande passione: come disc jockey ottiene un successo che la porta ad esibirsi in diversi locali italiani ed europei.

Ema Stokholma: radio e televisione

Il suo debutto televisivo avviene nel 2013, quando conduce un programma legato agli MTV Italian Awards e appare con Andrea Delogu in "Jump! Stasera mi tuffo" (Canale 5) e "Aggratis!" (Rai 2). Nel 2015 fa il suo esordio su Radio 2, con il programma "Back2Back", con Gino Castaldo. Il successo le permette di condurre, dal 2018, il Festival di Sanremo in radio (insieme a Castaldo e alla Delogu).

Da Pechino Express 2017 a Ballando con le stelle 2022

Nel 2017 Ema Stokholma partecipa alla sesta edizione di "Pechino Express". Insieme a Valentina Pegorer vince la competizione. Nel 2022 Ema è tra le concorrenti del celebre show di Rai 1 "Ballando con le stelle". Condotto da Milly Carlucci, il programma va in onda a partire da sabato 8 ottobre.

Vita privata, fidanzato, libro

Nel 2020 esce "Per il mio bene" il romanzo autobiografico di Ema Stokholma. Raccontando il rapporto tossico avuto con la madre, riceve i favori anche della critica e vince nel 2021 il Premio Bancarella. Sul suo profilo Instagram la conduttrice ha confessato di soffrire, fin da bambina, di inappetenza e che ve da qualche anno in analisi per combattere contro questo disturbo alimentare. Molto più scarne sono le notizie riguardanti la vita sentimentale di Ema, ma è comunque nota la sua relazione (terminata nel corso del 2018) con Gemitaz, noto rapper e produttore discografico. Al momento non sono note eventuali e successive storie sentimentali della conduttrice.

Il profilo Instagram