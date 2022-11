Chi è Fabrizio Gifuni, Aldo Moro in “Esterno notte”

Vita privata e professionale di Fabrizio Gifuni: da anni stimato attore di cinema e teatro, interpreta Aldo Moro nella miniserie “Esterno notte”, in onda dal 14 novembre su Rai 1. Leggiamo qualcosa in più su di lui: dalla famiglia al teatro, dal cinema alle figlie.

Età, origine, famiglia, padre

Fabrizio Gifuni nasce a Roma il 16 luglio 1966. Di origini siciliane da parte di madre e pugliesi d parte di padre. Fabrizio è figlio di Gaetano Gifuni, Segretario generale della Presidenza della Repubblica sia sotto il mandato di Oscar Luigi Scalfaro che di Carlo Azeglio Ciampi.

Fabrizio Gifuni ha però da sempre il desiderio di fare l’attore e consegue il diploma presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica. Nel corso della sua carriera alterna cinema e teatro.

Il teatro

Il 1993 è un anno importante per Fabrizio Gifuni, che debutta sia a teatro, in una “Elettra” di Euripide diretta da Massimo Castri, che al cinema, dove ha una parte in “Giovanni Falcone” di Giuseppe Ferrara. Nei primi anni di carriera è comunque principalmente attivo in palcoscenico, dove interpreta trasposizioni tratte da Shakespeare, Sofocle e Goldoni. È anche ideatore – oltre che interprete – di alcuni spettacoli, come “I Kiss Your Hands, catalogo semiserio delle lettere di Mozart”, “Non fate troppi pettegolezzi- Omaggio a Cesare Pavese”, “Le sante corde dei canti”, “Attilio Bertolucci e Pier Paolo Pasolini, un'amicizia in versi”.

Il cinema

Fabrizio Gifuni è un attore da sempre lodato dalla critica, apprezzato interprete di film d’autore, sempre attento alla qualità dei prodotti scelti. Scorrendo la sua filmografia si scorgono opere di stimati autori, talvolta non abbastanza viste dal grande pubblico, ma meritevoli d’attenzione e dunque da recuperare. Tra i film più significativi da lui interpretati citiamo: “Così ridevano” (1998) di Gianni Amelio; “Un amore” (1999) di Tavarelli; “L’amore probabilmente” (2000) di Giuseppe Bertolucci”; “Il partigiano Johnny” (2000) di Guido Chiesa; “La meglio gioventù” (2003) di Marco Tullio Giordana; “La ragazza del lago” di Andrea Molaioli (2007); “Galantuomini” (2008) di Edoardo Winspeare; “L’amore buio” (2009) di Antonio Capuano; “Romanzo di una strage” (2011) di Giordana; “Il capitale umano” (2014) di Paolo Virzì; “Fai bei sogni” (2015) di Marco Bellocchio; “Dove non ho mai abitato” (2017) di Paolo Franchi.

Fabrizio Gifuni: la televisione, Esterno notte

Nel corso degli anni 2000 Fabrizio Gifuni prende parte ad alcuni progetti televisivi. Un numero non elevato di prodotti per il piccolo schermo, ma come al solito ben selezionati: “De Gasperi, l’uomo della speranza” (2005) di Liliana Cavani; “Paolo VI - Il Papa nella tempesta” (2008) di Fabrizio Costa; C'era una volta la città dei matti... (2010) di Marco Turco; Prima che la notte (2018), film tv di Daniele Vicari.

Nel maggio del 2022 viene presentata in anteprima al Festival di Cannes la mini-serie “Esterno notte” di Marco Bellocchio. Accolta con grande entusiasmo dalla critica, Fabrizio Gifuni ha qui l’occasione di essere nuovamente diretto da uno dei grandi cineasti della storia del cinema italiana e di interpretare un personaggio particolarmente complesso: Aldo Moro. La miniserie esce poco dopo nelle sale cinematografiche, divisa in due parti. Viene poi mandata in onda da Rai 1 in tre parti (ognuna composta da due episodi), il 14, il 15 e il 17 novembre 2022.

Vita privata, moglie, figlie

Fabrizio Gifuni è sposato dal 2000 con l’attrice Sonia Bergamasco. La coppia ha in più di una occasione condiviso il set e, in assoluto, entrambi restano molto riservati e discreti. Dalla loro unione sono nate due figlie: Maria (2004) e Valeria (2006). L’attore ha un profilo Instagram ufficiale, che utilizza però poco e dove pubblica post prevalentemente inerenti al suo lavoro.