Chi è Federippi di Pechino Express 2023: età, vero nome, attivismo, vita privata

Federica Fabrizio (in arte Federippi) partecipa in coppia con l’amica e Influencer Giorgia Soleri alla decima edizione di "Pechino Express". Nota Influencer, attivista e di recente anche scrittrice, con il format di Sky si fa conoscere al grande pubblico. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Vero nome, età, origini

Federica Fabrizio nasce a Matera nel 1996. Ancora molto giovane, prende consapevolezza di molte delle cose che nel mondo girano storte: una società che potrebbe e dovrebbe fare molto di più per i più deboli, le minoranze e delle tante bellezze che popolano la Terra non sostenute da un adeguato rispetto. Quando ha 19 anni Federica si trasferisce a Roma

Attivismo e Instagram

Nella Capitale comincia ad occuparsi in maniera sempre più attiva al sociale. Nella pratica si dedica allo sviluppo di tecnologie per favorire le persone che soffrono di varie disabilità. Federica Fabrizio è attiva sui social ed è conosciuta con lo pseudonimo di Federippi. Su Instagram è seguita da circa 66500. La sua descrizione social recita: “combatto patriarcato e capelli crespi, leggo, scrivo e annego dispiaceri nella cedrata”.

Studi e libro

Federica Fabrizio si è laureata alla Sapienza di Roma.in oftalmologia, specializzazione del campo oculistico. Dovrebbe essere fidanzata con un ragazzo di nome Ernesto, del quale però non si conoscono ulteriori informazioni. Nel febbraio del 2023 esce il libro della Fabrizio dal titolo “Femminucce. Donne che cambiano le regole”. Il contenuto di questo lavoro risponde alle impegnative domanda: “come è cambiato il movimento femminista nel tempo e cosa abbiamo imparato dalle passate battaglie?”.

Pechino Express 10

Dal marzo del 2023 Federica Fabrizio si fa conoscere al grande pubblico con la partecipazione alla decima edizione del programma di Sky “Pechino Express”. Qui partecipa con l’amica e collega Influencer Giorgia Soleri. Entrambe attive per il sociale, condividono anche la stessa agenzia: la Deck Communication.