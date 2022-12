Chi è Francesca Filippone, concorrente di MasterChef Italia 12

Dopo una vita vissuta tra Asia e Italia, Francesca Filippone partecipa adesso come concorrente alla dodicesima edizione di "MasterChef". Scopriamo il suo percorso: i viaggi e la cucina, l'ex marito e il fidanzato, le origini e il lavoro.

Età, origini, studi

Francesca Filippone nasce a Rancio Valcuvia (provincia di Varese) 39 anni fa e cresce con nonna Angelina, a suo dire una gran cuoca. Francesca si iscrive all’Università di Milano, dove consegue la laurea in Cultural&Linguistic Negotiation: una forte spinta per le sue esperienze in giro per il mondo.

Francesca e l'Asia

A 23 anni Francesca parte per la Cina, dove si stabilisce in un paesino. Si trattiene lì per 8 anni e, messasi in evidenza per le sue capacità nel campo di costruzione di frigoriferi, viene promossa e diventa responsabile dei Paesi asiatici. Dopo essere tornata per un anno in Italia, riparte per la Cina, dove apre una società di consulenza su prodotti enogastronomici in Asia.

Ritorno in Italia e vita privata

Anche la vita sentimentale di Francesca si rivela molto densa: in Cina si innamora di un compositore svedese gestore di un jazz club; poi conosce e sposa Gabriele, che lavora nel consolato italiano di Shanghai. Tornata in Italia nel 2016, vive a Roma nel quartiere cinese, è una libera professionista ed è sentimentalmente legata a Leopoldo, un uomo italo-persiano. La famiglia del suo fidanzato ha un vigneto con cantina. Francesca vorrebbe aprire un ristorante, magari associato all’attività dei suoceri.

I concorrenti di MasterChef Italia 12

