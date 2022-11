Chi è Francesco Aquila di “L’Italia a morsi al ristorante”

Vincitore della decima edizione di MasterChef Italia, Francesco Aquila è tornato il 15 novembre 2022 su Food Network con il programma “L’Italia a morsi al ristorante”. Ma chi è Francesco Aquila? Dalle origini all’età, dalla figlia alla televisione, dal libro alla sfera sentimentale.

Età, origini, lavoro

Francesco Aquila nasce ad Altamura (provincia di Bari) il 25 Marzo del 1986. Si trasferisce in giovane età in Romagna insieme alla sua famiglia, coltiva un grande amore per la cucina, favorito dai suoi cari: dai genitori ai nonni, il culto per le buone pietanze nasce in casa . Girovagando, grazie alla madre, negli hotel, decide di studiare per diventare maître di sala.

Francesco Aquila a “MasterChef Italia 10”

Francesco Aquila è diventato famoso per essere stato uno dei concorrenti – nonché vincitore – della decima edizione di “MasterChef Italia”, andata in onda in prima visione su Sky Uno dal 17 dicembre 2020 al 4 marzo 2021. Lungo il suo percorso Francesco è stato chiamato dai giudici dello show culinario - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli – semplicemente “Aquila”, anche a causa di un concorrente omonimo (Francesco Genovese). Fin dal principio Aquila si è messo in evidenza per capacità – risultando spesso uno dei migliori delle prove – ma anche per brillantezza, simpatia e buone maniere. Arrivato in finale, ha sfidato Antonio Colasanto e Irene Volpe, sbaragliando la concorrenza con un menu degustazione ribattezzato “My Way” e così composto: My Way - La mia strada dall'infanzia ad oggi di Aquila: Tavola pronta, La Nina la Pinta e la Santa Maria, Finestra sul sogno n’capriata di Wagyu, Scarcedda n’uovo.

Francesco si è aggiudicato un assegno di 100.000 € e la possibilità di pubblicare un libro di ricette, che esce nel 2021 con il titolo “My Way. Zio Bricco che ricette!" (“zio bricco” è una personale esclamazione da lui resa celebre durante la partecipazione a “MasterChef Italia”).

Da Il volo dell’Aquila a L’Italia a morsi al ristorante

A partire dal settembre 2021 Francesco Aquila conduce su Food Network un programma dal titolo “Il volo dell’Aquila” dove, in onda la domenica pomeriggio, ci ha condotto nella sua idea di cucina, attraverso ricette da replicare. Sullo stesso canale conduce, dal 15 novembre 2022, la seconda edizione di “L’Italia a morsi al ristorante”, dove sostituisce lo chef Simone Rugiati. Aquila ci guida nei migliori ristoranti tipici d’Italia, per preservare luoghi e sapori che hanno fatto la storia del nostro paese.

Vita privata, figlia, compagna, Instagram

Francesco Aquila è una persona molto riservata e sempre molto lontano dal mondo del gossip. Durante la sua partecipazione a “MasterChef Italia” (ma anche nel corso di successive interviste) ha più volte menzionato sua figlia, Ludovica, nei confronti della quale prova un immenso amore. Nata da un matrimonio probabilmente naufragato, non sono emerse notizie circa l’identità della madre di Ludovica. Francesco ha da oltre tre anni una relazione con una ragazza di nome Antonella Aprea. Potete seguire Francesco Aquila su Instagram, dove ha una pagina ufficiale.