Chi è Francesco Girardi, concorrente di MasterChef Italia 12

Francesco Girardi ha dovuto fare i conti con la prematura scomparsa dei genitori, ma è riuscito a costruirsi una vita intensa e ricca di esperienze. Scopriamo meglio il nuovo concorrente di "MasterChef Italia 12": dall'età alla fotografia, dalla moglie alla cucina, dall'età ai viaggi.

Origini, età, studi, famiglia

Francesco Girardi nasce a Trento 33 anni fa e vive a 13 anni un dramma che gli cambia per sempre la vita: perde entrambi i genitori in un incidente d'auto. Va dunque a vivere con le zie materne ma il rapporto si rivela complicato. A 18 anni si trasferisce a Cesena, dove studia Scienze e Tecnologie alimentari.

La passione per la cucina e il lavoro

A Cesena il suo amore per la cucina nasce quasi per caso, quando comincia a mettersi ai fornelli per preparare da mangiare per sé e i suoi coinquilini.

L'altro suo grande amore è la fotografia: attività, questa diventata anche un lavoro. Da fotografo per matrimoni a fotoreporter, Francesco ha visitato molti luoghi del mondo ed è sposato da sei anni con Elisa, una farmacista.

Francesco Girardi a MasterChef Italia 12

La partecipazione a "MasterChef Italia 12" avviene per Francesco Girardi dopo un terribile evento: mentre era in palestra, lo scorso anno ha avuto un arresto cardiaco. Risvegliatosi ad un paio di giorni dall’accaduto, ha capito di voler vivere ancora più intensamente le sue passioni. La partecipazione a MasterChef è in tal senso il primo coronamento di un percorso.

