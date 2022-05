Chi è Francesco Pancani, telecronista del Giro d’Italia 2022 sulla Rai

Vita privata e professionale di Francesco Pancani: il padre Gianfranco, storico giornalista, e gli inizi alla TGR della Toscana, l’approdo in Rai e la nomina a voce ufficiale del Giro d’Italia . Ma chi è Francesco Pancani? Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Età, provenienza, famiglia

Francesco Pancani nasce il 26 giugno 1965 a Firenze. Figlio d'arte, il padre Gianfranco è stato uno storico giornalista, attivo nella sede Rai di Firenze fin dagli anni '60 e successivamente voce di riferimento del Palio di Siena, oltre che radiocronista di molti eventi sportivi (dal motociclismo alla pallavolo). Francesco ha cominciato lavorando al TGR della Toscana, firmando varie eventi sportivi inerenti alla sua regione di origine. Successivamente è diventato uno dei radiocronisti di Tutto il calcio minuto per minuto. Passato definitivamente a Rai Sport è stato il telecronista ufficiale della pallavolo: dal campionato italiano maschile a quello femminile, dai Mondiali agli Europei, la sua strada sembrava segnata. Nel 2007 ha seguito i Campionati mondali di atletica leggera a Osaka, ma la strada che l'avrebbe portato alle due ruote era ormai vicina.

Francesco Pancani: il ciclismo, il Giro d’Italia

Il 2009 rappresenta per Francesco Pancani un anno di svolta. Già principale inviato di gara, collocato a bordo delle moto di casa Rai, quando Auro Bulbarelli viene eletto direttore di Rai Sport, Pancani diventa la voce ufficiale del ciclismo Rai. Dal Giro d'Italia al Tour de France, non c'è grande evento ciclistico che da quel momento non abbia raccontato.

La Rai ha annunciato che per il Giro d’Italia 2022 (6-29 maggio) ad affiancare Pancani ci sono Alessandro Petacchi al commento tecnico, lo scrittore Fabio Genovesi e l’ex ciclista Giada Borgato.



Vita privata, Instagram, moglie, figli

Francesco Pancani ha un profilo Instagram ufficiale dove è solito pubblicare foto riguardanti il dietro le quinte del suo lavoro: cene con i colleghi, scatti rubati a ciclisti e luoghi del mondo. Se attraverso i fotogrammi proposti traspare anche il suo amore per i cani e i cavalli, è più difficile trovare tracce della sua vita affettiva, escluse poche foto che lo immortalano con i genitori. Come dichiarato a tuttobiciweb, l’11 luglio del 2017 il giornalista ha festeggiato le nozze d’argento con la moglie Alessandra. Non sappiamo, però, se i due hanno anche dei figli.