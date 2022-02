Chi è Francesco Panella: biografia, carriera e vita privata del conduttore di Little Big Italy

Proprietario de “L’antica pesa” di Roma, dal 2018 Francesco Panella è il conduttore dello show culinario di NOVE Little Big Italy. Scopriamo di più sulla vita del ristoratore romano, dalla gestione dell’osteria nel cuore della capitale fino alla carriera televisiva.

Francesco Panella: biografia, lavoro e carriera

Francesco nasce a Roma nel 1971 ed entra subito in contatto con il mondo della ristorazione e della gastronomia. I genitori sono infatti dal 1992 i proprietari de “L’antica pesa”, storico ristorante romano nel quartiere di Trastevere. Quando Francesco prende in mano le redini dell’attività insieme a suo fratello Simone, decide di aggiungere alla tradizionale cucina romana nuove idee e concept moderni. Da antica osteria tipica infatti “L’antica pesa” diventa ben presto un ristorante affermato in tutto il paese, tanto da spingere Francesco ad aprire nuovi locali all’estero, esportando la sua cucina a New York, in Corsica e a Doha.

Nel 2012 debutta in televisione con il suo programma Il mio piatto preferito su Gambero Rosso e poi su Food Network. Dal 2018 sbarca su NOVE con Little Big Italy, cooking show di successo in cui viaggia per il mondo valutando i migliori ristoranti di cucina italiana all’estero. Sul modello di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese e Pizza Hero di Gabriele Bonci, Panella presenta una sfida tra ristoratori che si giudicano tra loro, ogni volta in una città diversa.

Nel 2020 conduce anche Riaccendiamo i fuochi, un format inedito che racconta e aiuta i ristoranti italiani colpiti dalla pandemia nel periodo del lockdown, quando - dopo tutte le chiusure - devono riprendersi e attuare una strategia di rilancio.

Vita privata e curiosità

Da sempre molto concentrato sulla sua attività professionale (ha dichiarato di lavorare circa 18 ore al giorno), al momento Francesco Panella sembra non avere relazioni sentimentali.

I suoi piatti preferiti sono la pasta alla genovese – che ricorda con affetto dai pranzi domenicali coi nonni – e, come quasi ogni romano, la pasta cacio e pepe.

Al suo ristorante “L’antica pesa” sono passati molti personaggi famosi: da Quentin Tarantino a Leonardo Di Caprio, da Jude Law a Madonna fino a Jennifer Lopez, che ha festeggiato lì i suoi 40 anni.