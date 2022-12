Chi è Francesco Saragò, concorrente di MasterChef Italia 12

Francesco Saragò dice di aver fatto sempre fatica a portare a termine un progetto, ma la partecipazione a "MasterChef Italia" rappresenta adesso un'opportunità da non fallire. Dalle origini all'età, dalla famiglia all'idea di cucina: conosciamolo meglio.

Età, origini, famiglia

Francesco Saragò ha 29 anni e viene da Roma. Ha origini pugliesi da parte di padre e napoletane da parte di madre. La sua famiglia non è del tutto estranea al mondo dello spettacolo: suo padre Raffaello è stato, infatti, produttore cinematografico ed ha all'attivo molti film interpretati da Renato Pozzetto.

La cucina

Per Francesco Saragò una figura familiare molto importante è quella della nonna, che più di ogni altro lo ha avvicinato al mondo della cucina. Non a caso afferma che il miglior complimento che gli si possa fare in cucina è quando qualcuno gli dice che il piatto sembra fatto dalla nonna. Dal canto suo, Francesco ama comunque mescolare tradizione e innovazione.

Francesco Saragò a MasterChef

Francesco al momento non lavora. Ha fatto diverse cose nella vita, ma dichiara di aver puntualmente mollato ciò che ha iniziato. La scintilla capace di fargli portare a termine un progetto è sempre mancata. Pur vivendo alla giornata, non preoccupandosi per il futuro, con "MasterChef Italia 12" sa bene che ha la necessità di mettersi in discussione.e di seguire la sua passione per la cucina al di là del semplice hobby. Vincere sarebbe ovviamente un vero sogno.

