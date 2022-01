Chi è Gabriele Bonci, lo chef conduttore di Pizza Hero - la sfida dei forni

Proprietario di Pizzarium, una delle più famose pizzerie di Roma, lo chef Gabriele Bonci è considerato il vero e proprio “re” della pizza al taglio. Dal 2021 conduce Pizza Hero - la sfida dei forni, in onda su Food Network. Scopriamo di più sulla storia del cuoco romano.

Gabriele Bonci: età, bio, lavoro e carriera

Gabriele Bonci nasce a Roma il 24 marzo 1977. Si appassiona ben presto di cucina e, una volta diplomatosi all’istituto alberghiero, inizia subito a lavorare in vari ristoranti della capitale. Scopre quasi subito però di avere una vocazione per la pizza più che per la cucina di ristorante. Nel 2003 decide così di aprire Pizzarium, una pizzeria all’insegna della qualità che utilizza solo prodotti bio di prima scelta. In breve tempo le sue pizze gourmet diventano una vera e propria istituzione, riscuotendo successo anche all’estero e portando Gabriele ad aprire una sede del Pizzarium oltreoceano, a Chicago, nel 2017. Dopo aver debuttato in TV a La prova del cuoco su Rai 1, nel 2019 conduce Pizza Hero - la sfida dei forni, talent show culinario di grande successo che farà di Bonci uno dei personaggi televisivi più amati.

Ristorante, ricette e curiosità

La pizzeria di Gabriele Bonci, Pizzarium, si trova in via della Meloria a Roma, nella zona di Cipro e dei Musei Vaticani. La sua pizza è stata eletta la migliore da “Le 50 migliori pizza in Viaggio in Italia” ed è presente anche in tante classifiche mondiali. Il cuoco romano pubblica numerose ricette sul web, dalla classica pizza rossa a quelle gourmet passando per i famosi supplì romani. Nel 2012 esce per Rizzoli “Il gioco della pizza”, dove Gabriele racconta il suo amore per la pizza e i segreti di impasti e lievitazioni.

Gabriele Bonci è molto amato nel mondo dello spettacolo, ed è un grande amico di Benedetta Rossi, conduttrice di Fatto in casa per voi su Real Time.