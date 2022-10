La vita privata di Giampiero Mughini: dalla moglie alla malattia

Vita privata e professionale di Giampiero Mughini: prima giornalista politicamente impegnato e poi opinionista sportivo, dall’8 ottobre lo vedremo nelle vesti di concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle. Scopriamo qualcosa in più su di lui: dall’età agli studi, da Lotta Continua a Giuliano Ferrara, dalla moglie alla Juventus.

Età, origini, famiglia, impegno politico

Giampiero Mughini nasce a Catania il 16 aprile 1941. Nella sua città d'origine, nel 1963 fonda e dirige la rivista Giovane Critica. Conseguita la maturità classica, si laurea presso La Sapienza (Roma) in Lingue e letterature moderne con una tesi in Letteratura francese. Particolarmente attivo nelle manifestazioni studentesche, si trasferisce definitivamente a Roma ed è tra i fondatori del periodico Il manifesto (che lascia poco dopo) e inizia a collaborare per il quotidiano Paese Sera. Dirige poi il giornale ufficiale del movimento Lotta Continua, ma nel corso degli anni '80 si distacca dagli ambienti di estrema sinistra nei quali aveva da sempre militato. Per l'occasione scrive il pamphlet "Compagni addio".

Giampiero Mughini, da giornalista ad opinionista sportivo

Dalla seconda metà degli anni '80 Mughini collabora per L'Europeo e poi inizia a scrivere per Panorama. Fruttuosa anche la collaborazione con Il Foglio di Giuliano Ferrara. Il pubblico televisivo inizia a conoscerlo bene quando comincia nel 1987 ad essere ospite fisso del programma "Ieri, Goggi e domani"; ma, soprattutto, quando a partire dagli anni '90 diventa un ospite ricorrente del "Maurizio Costanzo Show". Una presenza, quella televisiva, che diventa ancor più costante quando inizia a partecipare come ospite a tante trasmissioni sportive: si comincia nel 1998 con Controcampo". I suoi interventi sono spesso sagaci e brillanti, ma anche molto polemici e coloriti; e sempre manifestando un amore sconfinato per la sua squadra del cuore: la Juventus.

Giampiero Mughini a Ballando con le stelle 2022

Nel corso degli anni 2000 Giampiero Mughini continua a partecipare come ospite a tanti programmi calcistici, ma anche a trasmissioni d’attualità come, in anni recenti, a "Stasera Italia" su Rete 4. Molto florida anche la sua attività di scrittore. Nel 2007 viene radiato dall'albo dei giornalisti per aver scritto due articoli nonostante la sospensione dovuta alla partecipazione di uno spot pubblicitario. Dall’8 ottobre 2022 Mughini sarà uno dei concorrenti della diciassettesima edizione di "Ballando con le stelle", condotto come sempre su Rai 1 da Milly Carlucci.

Vita privata, moglie, figli, malattia

Giampiero Mughini è sposato dal 1980 con la costumista Michela Pandolfi. La coppia non ha figli ed è molto riservata. Sappiamo comunque che vivono a Roma insieme al loro cane Bibi. Mughini ha raccontato di essersi sottoposto nel 2006 a un intervento a causa di un tumore alla prostata. Non ha un profilo Instagram.