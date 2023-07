Chi è Gianluca Semprini, vita privata e carriera: età, moglie, figli e Instagram

Giornalista per anni volto di Sky Tg 24, Gianluca Semprini è approdato in Rai nel 2016: oltre a lavorare per News 24, conduce su Rai 1 il programma quotidiano l' "Estate in diretta", in partenza con una nuova edizione lunedì 3 luglio 2023, affiancato da Nunzia De Girolamo. Intanto leggiamo qualcosa qualcosa in più su di lui, dalla professione alla nascita dei figli.

Gianluca Semprini: età, origini, genitori, sorella

Gianluca Semprini è un giornalista e conduttore, nato a Roma il 31 agosto 1970. da un padre a capo di una società di ristrutturazioni edilizie e una madre casalinga. La sua vita è è segnata dalla prematura scomparsa della sorella Arianna, malata di diabete. “Mia sorella è morta tra le mie braccia", ha dichiarato il giornalista, aggiungendo: "Da allora ho capito che avrei voluto vivere due vite, una anche per lei. Oggi sono figlio unico“.

Primi lavori, Sky e Rai 2

A inizio carriera lavora per alcune radio regionali, cominciando contemporaneamente a scrivere come freelance e nel 1995 diventa giornalista professionista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti del Lazio. La svolta della sua carriera arriva nel 2003, quando entra a Sky Italia. Qui lavora per tanti anni e diventa un volto di punta di Sky TG24. Nel 2016 passa a Rai 2, dove conduce, da settembre a dicembre, un nuovo talk show politico dal titolo "Politics - Tutto è politica". Un' esperienza importante ma breve, a causa di risultati auditel non soddisfacenti.

Da RaiNews 24 a Estate in diretta

Dal 2017 Semprini diventa conduttore di RaiNews24, mentre nel 2018 conduce "La vita in diretta Estate" insieme a Ingrid Muccitelli. Nel 2021 torna al timone del programma estivo di Rai 1, ribattezzato "Estate in diretta": ad affiancarlo è prima Roberta Capua; poi, dal 3 luglio 2023, Nunzia De Girolamo.

La radio e i libri

A partire dal 2019 Gianluca Semprini conduce su Rai Radio 1 il programma "Centocittà". Dal 2003 al 2009 ha pubblicato alcuni libri, di argomenti come la strage di Bologna, gli anni di piombo e il terrorismo di destra in Italia: "La strage di Bologna e il terrorista sconosciuto. Il caso Ciavardini" (2003); "La strage di Bologna. Luigi Ciavardini: un caso giudiziario" (2005); "Destra estrema e criminale. Da Stefano Delle Chiaie a Paolo Signorelli, da Mario Tuti ai fratelli Fioravanti" (2007, scritto con Mario Caprara); "Neri! La storia mai raccontata della destra radicale, eversiva e terrorista" (2009, scritto con Mario Caprara).

La moglie e i figli

Laureato in sociologia, Semprini è sposato da diversi anni con una donna di nome Valentina. In precedenza, nel 2003, dalla relazione con l'ex compagna Rachele ha avuto una figlia di nome Federica (nata nel 2003). Dall'amore tra Gianluca Semprini e Valentina sono nati Bianca e i gemelli Rocco e Maddalena. Il giornalista ha raccontato al programma di Gigi Marzullo "Sottovoce" l' incontro con la moglie, avvenuto quando lui lavorava a Sky: "Abbiamo parcheggiato le auto vicine, io ho fatto una battuta e abbiamo cominciato a contattarci tramite messaggistica interna dell’azienda. Per incontrarla ho organizzato una caccia a tesoro a Trastevere: il tesoro ero io, lei cercandomi ha sbagliato ed è entrata a Santa Maria in Trastevere per sbaglio, dove ci siamo sposati“.

Instagram

Pur non particolarmente attivo sui social, Gianluca Semprini ha un profilo Instagram ufficiale dove condivide alcuni scatti che lo ritraggono insieme alla sua bella famiglia.