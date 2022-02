Chi è Giorgia Bracco di Matrimonio a Prima Vista: età, lavoro e vita privata

Matrimonio a prima vista torna in prima serata su Real Time a partire da mercoledì 16 febbraio con la nona stagione. Scopriamo di più sul cast e conosciamo meglio Giorgia Bracco, sposa di Gianluca.

Chi è Giorgia Bracco: età, lavoro e vita privata

Giorgia Bracco ha 30 anni e viene da Mondovì, in provincia di Cuneo. È laureata in Giurisprudenza: era convinta di voler fare l’avvocato, ma ha deciso di abbandonare il praticantato e oggi lavora come impiegata. Cresciuta soprattutto con i nonni a causa dei difficili rapporti dei genitori, ha imparato a non fare gli stessi errori di mamma e papà: nel giro di un solo anno ha cambiato casa, lavoro e ha lasciato il fidanzato, ripartendo da zero. Giorgia è infatti una persona semplice, che ama le passeggiate, nuotare, uscire con gli amici, ed è ora in cerca di qualcuno che possa regalarle quella stabilità che va cercando da tempo: può essere che si tratti proprio di Gianluca?



Matrimonio a prima vista: format e cast

6 concorrenti single che non si conoscono vengono abbinati in 3 coppie il giorno del loro matrimonio: la coppia avrà 5 settimane di convivenza per decidere se divorziare oppure proseguire il matrimonio, consolidando quello che è a tutti gli effetti un matrimonio a prima vista.

Oltre a Giorgia, gli altri single di questa stagione sono Cristina, Antonio, Giorgia Rosati, Gianluca e Mattia.

Gli esperti che aiuteranno le coppie in questo percorso sentimentale sono i confermatissimi Mario Abis, sociologo, Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach.

Quando inizia e dove vederlo in tv

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista inizia il 16 febbraio in prima serata su Real Time (canale 31) e andrà in onda ogni mercoledì per un totale di 9 episodi.