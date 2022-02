Chi è Giorgia Rosati di Matrimonio a Prima Vista: età, lavoro e vita privata

Matrimonio a prima vista torna in prima serata a partire da mercoledì 16 febbraio con la nona stagione su Real Time. Conosciamo meglio il cast e scopriamo di più sulla vita lavorativa e privata di Giorgia Rosati, sposa di Antonio.

Chi è Giorgia Rosati: età, lavoro e vita privata

Giorgia Rosati ha 28 anni, viene da Rieti ed è un tecnico di circolazione extracorporea. È molto contenta della sua carriera e del lavoro che fa, fiera di avere a che fare con l’organo vitale più importante e affascinante: il cuore. In amore purtroppo non è stata altrettanto fortunata, e si è spesso ritrovata a dover sacrificare parte di sé stessa o delle persone che le volevano veramente bene per uomini che non avevano le caratteristiche giuste per lei. Nonostante qualche periodo di sfiducia, però, Giorgia non ha mai smesso di credere nel famigerato “principe azzurro”, ed è ora pronta a mettersi in gioco per trovarlo: potrebbe essere che si tratti proprio di Antonio? Al matrimonio tra i due non sembra essere scattata la scintilla, e Giorgia ha confessato alla madre – suo vero punto di riferimento – di non essere convinta. Vedremo se Antonio saprà conquistarla e farle cambiare idea.

I video di presentazione



Matrimonio a prima vista: format e cast

6 concorrenti single che non si conoscono vengono abbinati in 3 coppie il giorno del loro matrimonio: la coppia avrà 5 settimane di convivenza per decidere se divorziare oppure proseguire il matrimonio, consolidando quello che è a tutti gli effetti un matrimonio a prima vista.

Oltre a Giorgia, gli altri single di questa stagione sono Cristina, Antonio, Giorgia Bracco, Gianluca e Mattia.

Gli esperti che aiuteranno le coppie in questo percorso sentimentale sono i confermatissimi Mario Abis, sociologo, Nada Loffredi, sessuologa e psicoterapeuta, e Andrea Favaretto, life coach.

Quando inizia e dove vederlo in tv

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista inizia il 16 febbraio in prima serata su Real Time (canale 31) e andrà in onda ogni mercoledì per un totale di 9 episodi.