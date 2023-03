Chi è Giorgia Soleri di Pechino Express 2023: età, fidanzata di Damiano dei Maneskin, malattia

Giorgia Soleri forma con l'amica e Influencer Federica Fabrizio (in arte Federippi) una delle coppie più attese di "Pechino Express 2023". Modella, Influencer e scrittrice, la Soleri è per molti "la fidanzata di Damiano dei Måneskin", ma - dalla malattia all'attivismo - ha vissuto una vita già densa e ricca di avvenimenti. Conosciamola meglio.

Età, origini, famiglia

Giorgia Soleri nasce a Milano il 3 gennaio del 1996. La Soleri non ha mai parlato in modo approfondito della sua infanzia e della sua prima giovinezza ma, ospite al programma di Rai 1 “Oggi è un altro giorno”, ha parlato con la conduttrice Serena Bortone del rapporto avuto, nel corso del tempo, con i suoi genitori, da anni divorziati. Straordinario è il feeling che ha con la madre Loredana, reso ancor più denso dai tre tumori che la donna ha dovuto superare. Giorgia Soleri aveva soltanto 16 anni quando la madre si ammalò per la prima volta e ha – anno dopo anno – ereditato la tenacia della genitrice. Molto più complesso è il rapporto con il padre, che ha per molti anni ritenuto responsabile del disfacimento familiare. Una posizione, questa, rivista nel corso del tempo. A “Oggi è un altro giorno” ha dichiarato: “Ho provato rabbia nei confronti di quello che mi sembrava il colpevole. Mio padre non stava bene, aveva problemi a livello psicologico (…) Non l’ho ancora perdonato perché la rabbia è tanta ma ora mi rendo conto che la colpa non era sua”.

Lavoro e Instagram

Giorgia Soleri vive a Roma da ormai molti anni e lavora come modella, legata all’agenzia Deck Communication. Nel 2021 si è fatta notare come testimonial della pubblicità della Birra Moretti. La Soleri è oggi una famosa Influencer, seguita sul suo profilo ufficiale di Instagram da oltre 770.000 persone. Giorgia Soleri è particolarmente impegnata in battaglie femministe: per i diritti delle donne, innanzitutto, ma anche per una libertà individuale capace di abbattere costrizioni e pregiudizi sociali.

La malattia

Raggiunta la notorietà, Giorgia Soleri ha avuto modo più volte di parlare della sua malattia: la vulvodinia. Una patologia non riconosciuta e per questo in molti casi nemmeno diagnosticata anche se – dicono i dati – capace di colpire dal 12% al 15% delle donne. La vulvodinia consiste in un dolore o bruciore invalidante all'ingresso della vagina, ma non presenta segni visibili all'occhio. A soffrirne possono essere le donne di tutte le età, fertili ma anche in menopausa. L'influencer si è più volte battuta in favore del riconoscimento di questa malattia ed ha, inoltre, dovuto fare i conti anche con una seconda patologia, l'endometriosi: un gonfiore della parte bassa dell'addome che l'ha portata nel 2021 ad un'operazione capace di alleviarle i disturbi arrecati da tale malattia.

La storia con Damiano dei Måneskin

Giorgia Soleri si definisce bisessuale ed è fidanzata dal 2017 con Damiano David, frontman della rock band Måneskin. La loro relazione è però stata ufficializzata soltanto nel 2021 e da quel momento la coppia ha più volte partecipato ad eventi pubblici, attirando inevitabilmente gli obiettivi dei fotografi e delle cronache rosa. Al programma “Storie italiane” con Eleonora Daniele, la ragazza ha confessato: “Con Damiano ci conosciamo da quasi dieci anni, ma non eravamo ancora fidanzati. Siamo stati la cotta adolescenziale l'uno dell'altra e a un certo punto quando è stato il momento ci siamo uniti (…). La canzone Coraline me l'ha fatta sentire quando l'ha scritta in un audio su Whatsapp. Poi è cambiata e cresciuta”.

In una intervista al quotidiano La Stampa, Giorgia Soleri ha raccontato di aver interrotto una gravidanza nel 2017, all'età di 21 anni. All'epoca aveva problemi economici e problemi di salute mentale. Una condizione che la rendeva, a suo dire, non pronta per fare la madre.

Libro e tatuaggi

Nel 2022 viene pubblicato – edito da Vallardi – il libro di poesie di Giorgia Soleri, dal titolo “La signorina Nessuno”, presentato ufficialmente come una “raccolta poetica alla riscoperta di se? e dei legami tra esseri umani”.

Giorgia Soleri ha tanti tatuaggi sul suo corpo. Nel 2022 ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae un suo recente tatuaggio, che le copre quasi l'intera schiena: si tratta del testo della poesia "Sono così" di Joumana Haddad, giornalista, attivista e poeta libanese. Lo scatto ha diviso il popolo del web, tra apprezzamenti e haters che parlano di “corpo rovinato da tatuaggi troppo grandi”.