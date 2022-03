Chi è Giulia Paglianiti, la tikotker in coppia con l’amica Anna Ciati a Pechino Express 2022

Insieme ad Anna Ciati, a Pechino Express formerà la coppia de “Le TikToker”, ma chi è Giulia Paglianiti? Scopriamo di più su una delle influencer italiane più seguite sui social.

Chi è Giulia Paglianiti: età, biografia, social

Giulia Paglianiti nasce il 20 marzo 2000 a Limbiate, in provincia di Milano, dove vive tuttora con i genitori e la sorella Mia, a cui è molto legata. Frequenta il Liceo Scientifico Versari di Cesano Maderno e decide di dedicarsi al web, aprendo nel 2017 il suo profilo Instagram, con cui ottiene rapidamente popolarità. Successivamente approda su TikTok, dove riscuote un successo incredibile col trio “Le Superchicche”, insieme alle amiche – dai capelli di colori diversi, come nel famoso cartone animato – Anna Ciati e Gaia Bianchi. Giulia arriverà a contare oltre un milione di follower e sbarcherà anche su Twitch, dove realizza la popolarissima rubrica “Giulia Cornuta”, in cui racconta le sue disavventure amorose. Su questo tema, nel 2021, pubblicherà anche il libro per Mondadori “Ho amato nel modo giusto?”.

Giulia Paglianiti parteciperà alla nona di Pechino Express, lo show itinerante condotto da Costantino Della Gherardesca, con l’amica e collega Anna Ciati: la loro storica amicizia potrebbe aiutare le giovanissime concorrenti durante il reality?

Pechino Express 2022: i protagonisti

Le 10 coppie in gara percorreranno la “Rotta dei Sultani”, che si svilupperà nel Medio Oriente e toccherà quattro Stati: Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Oltre a “Le TikToker” Giulia Paglianiti e Anna Ciati, sono pronti a partire Alex Schwarzer e Bruno Fabbri, “Gli Atleti”; Giovambattista e Ciro Ferrara, “Padre e figlio”; Andrea Boscherini e Barbascura X, “Gli Scienziati”; Cristiano Di Luzio e Rita Rusic, “I Fidanzatini”; Victoria Cabello e Paride Vitale, “I Pazzeschi”; Fru eAurora Leone, “Gli Sciacalli”; Nikita Pelizon e Helena Prestes, “Italia-Brasile”; Bugo e Cristian Dondi, “Gli Indipendenti”; Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni, “Mamma e Figlia”.

Quando inizia e dove vederlo in tv e streaming

La nuova stagione di Pechino Express è in onda da giovedì 10 marzo su Sky Uno e in streaming su NOW.