Chi è Giuseppe Carlone, concorrente di MasterChef Italia 12

Concorrente pugliese della dodicesime edizione di "MasterChef Italia", a causa della crisi economica Giuseppe Carlone ha dovuto chiudere la sua azienda e-commerce. In cerca di una nuova strada a suon di buoni piatti, conosciamolo meglio: origini, età, famiglia, carattere.

Età, origini, compagna, figli

Giuseppe Carlone è nato a Bari 43 anni fa e si definisce simpatico, chiacchierone e un po' permaloso. Vive nel capoluogo pugliese con la sua compagna Anna e i due figli, Michele (14 anni) e Francesco (12). Giuseppe e Anna si sono conosciuti durante una serata di balli caraibici e da allora non si sono più lasciati.

Il lavoro

Giuseppe ha lavorato per molti anni nella sua azienda di e-commerce. Purtroppo l'attività è stata vittima della pandemia per Covid-19 e non è sopravvissuta all'ondata di forte crisi economica. Successivamente ha iniziato a lavorare nel laboratorio di analisi mediche della compagna, ma la passione per la cucina è talmente forte che vorrebbe adesso tramutarla in attività lavorativa.

Giuseppe e la cucina

Quello per la cucina è un amore nato soprattutto grazie alla madre e alla nonna. Tutto parte dalla tradizione pugliese, ma le innovazioni possono essere introdotte con metodo, facendo diventare gourmet anche i piatti più noti. Giuseppe ha cominciato a cucinare all'età di 28 anni e ha trovato nella gastronomia un modo per evadere dai pensieri e dai problemi: un universo ampio nel quale trovare gioia. Appassionato da sempre di "MasterChef", crede di avere le giuste doti per emergere nel talent.

I concorrenti di MasterChef Italia 12

Gli altri concorrenti della dodicesima edizione di "MasterChef Italia" sono: Antonio Gargiulo (19 anni); Edoardo Franco (26 anni); Francesca Filippone (39); Francesco Girardi (33); Francesco Saragò (29); Ivana Santomo (60); Laura Manili (31); Lavinia Scotto (22); Leonardo Colavito (20); Letizia Borri (25); Luciana Battistini (74); Mattia Tagetto (38); Nicola Longanesi (20); Ollivier Stemberg (45) ; Rachele Rossi (34); Roberto Resta (34); Sara Messaoudi (27); Silvia Zummo (56); Thi Hue Dihn (27).