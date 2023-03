Chi è Giuseppe Giofrè di Amici: dall'età al coming out alla carriera

In partenza il 18 marzo 2023 su Canale 5, la ventiduesima edizione di "Amici di Maria De Filippi" vanta tre nuovi giudici: Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. Già vincitore nel 2012 del talent di Canale 5, quest'ultimo è uno stimato ballerino che ha nel curriculum anche importanti collaborazioni all'estero. Dalle origini all'età, dal fidanzato alla carriera: ripercorriamo la sua vita.

Età, origini, primi passi

Giuseppe Giofrè nasce a Gioia Tauro (provincia di Reggio Calabria) il 10 gennaio 1993. La sua è una classica favola di bambino che cresce in un piccolo paese sognando in grande: fin dalla tenera età si appassiona al mondo della danza e comincia a prendere lezioni. L’obiettivo diventa quello di migliorarsi giorno dopo giorno, maturare e sperare che possa diventare un giorno un lavoro capace di portarlo oltre la propria regione, prima, e al di là dei confini nazionali, dopo.

Giuseppe Giofrè ad Amici 12

Nel 2012 Giofrè corona il suo primo sogno: quello di ottenere un posto da concorrente dell’undicesima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, celebre talent di Canale 5. Un’edizione speciale che accanto alle categorie tradizionali vede una sezione Big (vinta da Alessandra Amoroso) e premiata come al solito da ragguardevoli ascolti. Mentre la categoria cantanti è vinta da Gerardo Pulli, quella dei ballerini vede il trionfo di Giuseppe Giofrè, che ha come preparatore Luciano Cannito. Il ballerino prevale nello step finale su Francesca Dugarte (del team Alessandra Celentano) con un altissima percentuale, 72,90%. Giofrè è protagonista di un cammino praticamente impeccabile e con ben poche cadute. A quel punto i Professori del talent e i telespettatori sono certi: Giuseppe è destinato ad una importante carriera.

Dalla borsa di studio alla musica

Subito dopo la vittoria ad “Amici” Giuseppe Giofrè ottiene una borsa di studio che lo conduce direttamente nella tanto agognata Los Angeles. Qui studia presso la Millennium Dance dove matura ulteriormente il suo bagaglio tecnico. Al contempo culla altri progetti, probabilmente influenzato dalla sua stessa esperienza ad “Amici”: grazie a Mara Maionchi – anch’essa Professoressa all’epoca del talent con la De Filippi – e Alberto Salerno ( il nome dell’etichetta dei due è “Non ho l’età”) pubblica alcuni singoli, che non raggiungono però un soddisfacente successo. L’unico brano che riesce a farsi largo tra gli altri ha come titolo “Break”, che parla di una rottura con il passato, che però potrebbe essere semplicemente una pausa, prima di riprendere poi il cammino precedentemente intrapreso.

La danza e le collaborazioni

Giuseppe Giofrè dedica da quel momento anima e corpo alla danza, tenendo fede ad una dichiarazione ufficiale rilasciata a Il giornale della danza: “Voglio innanzitutto studiare tanto. Mi piacerebbe molto partecipare a video musicali perché amo molto il mondo della musica. Sogno di poter ballare per qualche grande artista rimanendo quindi nell’ambito televisivo”. Il ballerino appare nel videoclip del brano “Live 4 die 4” di R.J. feat Pitbull ma, soprattutto, lavora accanto ad alcuni artisti di fama mondiale: Jennifer Lopez, Ariana Grande e Taylor Swift, che segue nel suo tour mondiale. Importante anche l’esperienza televisiva all’estero, dove è entrato nel corpo di ballo della versione britannica di “X Factor”, guidato da un importante ballerino e coreografo come Brian Friedman.

Giudice di Amici 22

Tornato in Italia, Giuseppe Giofrè prende parte alla ventesima edizione di “Amici”, stavolta in qualità di ballerino professionista. Dopo un anno di pausa, torna per la ventiduesima edizione di” Amici”, prima come giudice esterno in alcune puntate pomeridiane, poi, da sabato 18 marzo 2023, come nuovo giurato accanto a Michele Bravi e Cristiano Malgioglio.

Vita privata, fidanzato

Dichiaratamente omosessuale, Giuseppe Giofrè è piuttosto riservato circa la sua sfera sentimentale. Alcune voci parlano di una relazione in corso, ma il diretto interessato non ha confermato né sono trapelato notizie sul presunto fidanzato. Sappiamo comunque che in passato negli Stati Uniti ha avuto una relazione con il ballerino Adam Vesperman, noto nell’ambiente per aver interpretato Billy Elliot nel musical omonimo e aver vinto il titolo di “Junior Male Dancer of the Year”.

Instagram

Giuseppe Giofrè ha un profilo ufficiale su Instagram che conta circa 525.000 follower. Qui pubblica scatti che mettono in risalto il suo fisico scolpito, ma anche fotografie inerenti alla sua professione, dai backstage alle collaborazioni con personaggi famosi.