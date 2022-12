Chi è Ivana Santomo, concorrente di MasterChef Italia 12

Sessantenne romana, Ivana Santomo ha avuto una intensa vita e partecipa adesso alla dodicesima edizione di "MasterChef Italia". Conosciamola meglio: dai mariti ai figli, dall'età ai lavori, dagli hobby alla cucina.

Età, origini, figli, marito

Ivana Santomo è di Roma ed ha 60 anni. È una donna che ha vissuto una vita ricca e dalle tante vite vissute. Caratterialmente è una persona con senso dell'umorismo e simpatica ai più; ed è al contempo passionale e sognatrice. Ha lasciato la casa dei genitori quando era ancora giovanissima. Poco dopo si è sposata ed è diventata madre di due figli: Valentina e Davide. Naufragato il matrimonio, si è successivamente sposata con quello che definisce l'uomo della sua vita: un amore unico al punto che lui, uomo di chiesa, per Ivana ha rinunciato alla vita ecclesiastica. Il marito della donna è venuto a mancare lo scorso anno.

Lavoro

Anche la sfera lavorativa di Ivana è stata molto intensa: ha infatti lavorato per venti anni come assistente parlamentare. Al momento collabora con un noto scrittore ed è la sua segretaria. Per Ivana Santomo è comunque importante il tempo libero, che le permette di coltivare le sue passioni più grandi, come la scrittura e la pittura.

Ivana e la cucina

L'amore che Ivana Santomo nutre per la cucina è di vecchia data e più precisamente è legato alla sua nonna, che le insegnò a preparare le fettuccine fresche. Per Ivana sono importanti le tradizioni sia romane che siciliane; queste ultime riconducibili alle origini del marito. Ama molto anche i libri di cucina e gradirebbe tanto aprire un ristorante di successo quanto diventare rispettabile critico gastronomico.

