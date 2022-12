Chi è Laura Manili, concorrente di MasterChef Italia 12

Architetto di Roma, dopo anni dedicati agli studi e ad un lavoro che non la soddisfa pienamente, Laura Manili ha deciso di partecipare alla dodicesima edizione di "MasterChef Italia". Età, origini, famiglia, studi: conosciamola meglio.

Età, origini, studi

Laura Manili ha 30 anni e viene da Roma. Fin da giovane ha dedicato tutta sè stessa allo studio. Dedizione e sacrificio le hanno permesso di conseguire la laurea e di intraprendere un percorso da architetto. Un lavoro, questo, che esercita da qualche anno ma sempre più si è manifestata in lei l'idea di svolgere tale mestiere più per non deludere i suoi genitori che per il suo stesso volere.

Cambiamenti e futuro

Laura dichiara di essere sempre stata piuttosto severa con sè stessa. Questo atteggiamento critico l'ha in più di un'occasione ostacolata. Crede a tal proposito che il suo lavoro l'abbia sempre un po' ingabbiata, limitando quella creatività propria, invece, del mondo culinario. Ma non tutto è perduto ed è per lei arrivato il momento di guardare al futuro.

Laura Manili a MasterChef

Laura Manilli vuole dunque cambiare vita facendo della sua passione per la cucina un vero e proprio lavoro. Il suo interesse per la gastronomia spazia dall'Italia al resto del mondo. Il suo ideale è quello di partire dalle ricette della tradizione italiana e reinterpretarle in chiave moderna. Laura sogna di lavorare accanto ad un importante chef, prima di aprire un'attività tutta sua. L'esperienza di MasterChef può rappresentare una crescita, dice la donna, anche perchè confrontarsi e lavorare accanto a persone che condividono la stessa passione è stimolante e motivo di ulteriore crescita.

I concorrenti di MasterChef Italia 12

Gli altri concorrenti della dodicesima edizione di "MasterChef Italia" sono: Antonio Gargiulo (19 anni); Edoardo Franco (26 anni); Francesca Filippone (39); Francesco Girardi (33); Francesco Saragò (29); Giuseppe Carlone (43); Ivana Santomo (60); Lavinia Scotto (22); Leonardo Colavito (20); Letizia Borri (25); Luciana Battistini (74); Mattia Tagetto (38); Nicola Longanesi (20); Ollivier Stemberg (45) ; Rachele Rossi (34); Roberto Resta (34); Sara Messaoudi (27); Silvia Zummo (56); Thi Hue Dihn (27).