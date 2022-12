Chi è Lavinia Scotto, concorrente di MasterChef Italia 12

Studia per diventare commercialista internazionale, ma per Lavinia Scotto il richiamo della cucina è forte. Conosciamo meglio la concorrente di "MasterChef Italia 12": dalla famiglia alla laurea, dalle origini al carattere, dalla ristorazione ai progetti.

Età, origini, studi

Lavinia Scotto è nata Chieri (provincia di Torino) ed ha 22 anni. Ragazza da sempre molto studiosa, può già vantare una laurea in Economia Management, conseguita a Torino, e attualmente frequenta il corso di laurea magistrale in Amministrazione, Controllo e Professione Contabile all'Università di Novara.

Famiglia

Lavinia proviene da una cosiddetta famiglia allargata. I suoi genitori si sono separati quando lei aveva 11 anni e vive attualmente con la madre, Nicoletta e il suo compagno, e con Beatrice, la sorella minore (15 anni); è però cresciuta con i nonni materni che, insieme alla sua bisnonna, hanno gestito a lungo il ristorante "Il Vernetto". Purtroppo la crisi economica ha di recente fatto naufragare questa attività. Un luogo, comunque, che ha avuto un ruolo di primaria importanza per la passione che Lavinia nutre nei confronti della cucina.

Vita privata e cucina

Lavinia Scotto si definisce pignola e, in generale, non ama parlare di sè. In tal senso la cucina le è cara proprio perchè capace di trasmettere emozioni non sempre traducibili in parole. Anche se continua a studiare per diventare commercialista internazionale, l'amore per la cucina è forte e vuole adesso capire qual è la sua vera strada. La sua è una cucina prevalentemente semplice che parte sempre dalla tradizione; predilige però accostamenti e lievi sperimentazioni. La vera innovazione - dice - consiste nell'abbinare ingredienti particolari, non sempre all'apparenza conciliabili.

